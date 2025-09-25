Przejmujące sceny w Barcelonie. Tak potraktowali kolegę z drużyny

Gavi to jeden z zawodników, w którym FC Barcelona pokłada naprawdę duże nadzieje. Ledwie 21-letni piłkarz zdążył już zasmakować pełnej gamy boiskowych doznań, niestety również w negatywnym tego słowa znaczeniu. W roku 2023 doznał on bowiem zerwania więzadła krzyżowego w kolenie, które wykluczyło go z gry na niemalże cały rok kalendarzowy.

Po powrocie Gavi wciąż był solidnym elementem składu, dzięki czemu w sezonie 2024/2025 Hansi Flick obdarzał go dużym zaufaniem, dając mu łącznie 42 okazje do zaprezentowania swoich umiejętności. Kolejny dramat spotkał młodego Hiszpana całkiem szybko, bowiem już na początku sezonu 2025/2026. Gavi znów nabawił się urazu kolana, który wymusił na piłkarzu przejście zabiegu artroskopii, wyłączającego go z gry na 4-5 miesięcy.

Piękny gest piłkarzy Barcelony. Zdjęcie momentalnie obiegło Internet

Pomocnik FC Barcelony jest już po operacji, która stała się jednocześnie początkiem jego wielomiesięcznej rehabilitacji. Po zabiegu na młodego zawodnika czekała niezwykle miła niespodzianka. Otóż w szpitalnej sali odwiedziło go kilku kolegów z klubowej szatni. Byli to: Pedri, Lamine Yamal oraz Ronald Araujo, a więc gracze, którzy doskonale wiedzą jak to jest zmagać się z koniecznością przerwy w grze. Pedri oraz Araujo w przeszłości musieli się mierzyć z szeregiem różnorodnych urazów, natomiast Yamal od momentu powrotu z przerwy reprezentacyjnej zmuszony jest obserwować zmagania swojej drużyny z trybun.

"Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że wrócę, kiedy tylko będzie trzeba, by bronić Barcelony i moich bliskich do końca. Prawdziwy bohater rodzi się nie w chwilach sukcesu, ale w tych, kiedy podnosi się po upadku… Dziękuję wszystkim za wiadomości dodające otuchy" - pisał Gavi na swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie z odwiedzin kontuzjowanego kolegi momentalnie obiegło Internet, stając się kolejnym dowodem na ogromną solidarność, panującą wśród podopiecznych Hansiego Flicka. Nie od dziś wiadomo bowiem, że szatnia FC Barcelony, z drobnymi wyjątkami, charakteryzuje się naprawdę dobrą atmosferą, a liczne dowody na potwierdzenie takiego stanu rzeczy co jakiś czas zdobywają ogromny rozgłos w całym środowisku piłkarskim.

Gavi doznał na początku sezonu 2023/24 koszmarnej kontuzji CESAR MANSO / AFP AFP

Gavi i Lamine Yamal w barwach FC Barcelony Jaime Reina AFP

Zdjęcie; Pedri, Ronald Araujo i Gavi Urbanandsport AFP

