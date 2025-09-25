Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przecieki z Barcelony, Lewandowski musi się pogodzić. Bez sentymentów dla Polaka

Igor Szarek

25 września FC Barcelona rozegra kolejne ligowe starcie, w ramach którego zmierzy się z powracającym po 24 latach do La Ligi Realem Oviedo. Po kiepskim meczu Lewandowskiego przeciwko Getafe zapewne wiele osób zastanawiało się, czy Flick znajdzie dla niego miejsce w wyjściowym składzie na czwartkowe spotkanie. Na godziny przed meczem wyciekły koncepcyjne plany niemieckiego szkoleniowca. Jeden z nich uwzględnia obecność Polaka, drugi zaś całkowicie taką możliwość wyklucza.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiQuality Sport ImagesGetty Images

FC Barcelona jest u progu kolejnego świetnego sezonu. Jak dotąd "Duma Katalonii" nie zaliczyła bowiem ani jednej porażki, a ich jedynym potknięciem był remis w ligowym starciu z Rayo Vallecano.

25 września podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Realem Oviedo, który zdecydowanie nie może mówić o udanej inauguracji tegorocznej kampanii. Zespół ten zaliczył dotychczas 1 zwycięstwo oraz 4 porażki i znajduje się dopiero na 18. miejscu w La Lidze.

Ze względu na wszechstronność talentu w ekipie Flick z pewnością będzie mógł sobie pozwolić na poeksperymentowanie z wyjściowym składem na mecz z Oviedo. Z najnowszych przecieków wynika, iż bardzo prawdopodobne jest, że Robert Lewandowski znów zmuszony będzie obserwować poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych. Sam Flick ma ponoć posiadać na to spotkanie dwie skrajnie różne koncepcje taktyczne.

Dwa plany Flicka na mecz z Oviedo. Tylko jeden z nich uwzględnia występ Lewandowskiego

Hiszpański portal "Mundo Deportivo" zdradził, że na wczorajszym treningu FC Barcelony Hansi Flick wytypował dwie "wyjściowe jedenastki" na zbliżające się spotkanie z powracającym po 24 latach do La Ligi Realem Oviedo.

W jednej z nich szkoleniowiec "Dumy Katalonii" może postawić na możliwie najmocniejsze ustawienie z: Casado, Raphinhą, Lewandowskim i Rashfordem, a także wspierającej ich młodzieży w postaci: Jofrea Torrentsy oraz Dro Fernaandeza.

W drugim wariancie na boisku od pierwszej minuty pojawią się tacy zawodnicy jak:Pau Cubarsi i Eric, Frenkie de Jong, Dani Olmo i Ferran Torres.

Są jednak pewne argumenty, które przemawiają za wariantem taktycznym bez udziału polskiego napastnika. Jednym z nich jest niewątpliwie ranga przeciwnika, który zdecydowanie nie należy do czołówki La Ligi. W meczu takiego kalibru niemiecki szkoleniowiec chętniej może zdecydować się na wprowadzenie graczy rezerwowych, dając w ten sposób odpoczynek swoim głównym gwiazdorom.

Ponadto Lewandowski pojawił się ostatnio w wyjściowym składzie w meczu z Newcastle, a także rozegrał pełne 90 minut przeciwko Getafe. W obu przypadkach nie popisał się on jednak wybitnymi występami. Nie byłoby więc dziwnym, że z uwagi na ten fakt Lewandowski mógłby ponownie zostać posadzonym na ławce przez Flicka, który w tym sezonie szczególnie dba o wysoki poziom konkurencyjności w ekipie.

Piłkarz w sportowym stroju podczas oklaskiwania, z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytego niebieskiego stadionu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w czarną koszulkę, stoi na tle rozmytego stadionu sportowego, ma poważny wyraz twarzy i krótko przycięte włosy, w tle widoczny jest fragment postaci w kolorowej koszulce.
Hansi FlickDENNIS AGYEMANAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony siedzi na ławce rezerwowych, skupiony, w tle widoczni inni zawodnicy zespołu w podobnych strojach sportowych.
Robert LewandowskiALBERTO GARDINEast News
FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

