Przecieki z Barcelony, Lewandowski musi się pogodzić. Bez sentymentów dla Polaka

FC Barcelona jest u progu kolejnego świetnego sezonu. Jak dotąd "Duma Katalonii" nie zaliczyła bowiem ani jednej porażki, a ich jedynym potknięciem był remis w ligowym starciu z Rayo Vallecano.

25 września podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Realem Oviedo, który zdecydowanie nie może mówić o udanej inauguracji tegorocznej kampanii. Zespół ten zaliczył dotychczas 1 zwycięstwo oraz 4 porażki i znajduje się dopiero na 18. miejscu w La Lidze.

Ze względu na wszechstronność talentu w ekipie Flick z pewnością będzie mógł sobie pozwolić na poeksperymentowanie z wyjściowym składem na mecz z Oviedo. Z najnowszych przecieków wynika, iż bardzo prawdopodobne jest, że Robert Lewandowski znów zmuszony będzie obserwować poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych. Sam Flick ma ponoć posiadać na to spotkanie dwie skrajnie różne koncepcje taktyczne.

Dwa plany Flicka na mecz z Oviedo. Tylko jeden z nich uwzględnia występ Lewandowskiego

Hiszpański portal "Mundo Deportivo" zdradził, że na wczorajszym treningu FC Barcelony Hansi Flick wytypował dwie "wyjściowe jedenastki" na zbliżające się spotkanie z powracającym po 24 latach do La Ligi Realem Oviedo.

W jednej z nich szkoleniowiec "Dumy Katalonii" może postawić na możliwie najmocniejsze ustawienie z: Casado, Raphinhą, Lewandowskim i Rashfordem, a także wspierającej ich młodzieży w postaci: Jofrea Torrentsy oraz Dro Fernaandeza.

Są jednak pewne argumenty, które przemawiają za wariantem taktycznym bez udziału polskiego napastnika. Jednym z nich jest niewątpliwie ranga przeciwnika, który zdecydowanie nie należy do czołówki La Ligi. W meczu takiego kalibru niemiecki szkoleniowiec chętniej może zdecydować się na wprowadzenie graczy rezerwowych, dając w ten sposób odpoczynek swoim głównym gwiazdorom.

Ponadto Lewandowski pojawił się ostatnio w wyjściowym składzie w meczu z Newcastle, a także rozegrał pełne 90 minut przeciwko Getafe. W obu przypadkach nie popisał się on jednak wybitnymi występami. Nie byłoby więc dziwnym, że z uwagi na ten fakt Lewandowski mógłby ponownie zostać posadzonym na ławce przez Flicka, który w tym sezonie szczególnie dba o wysoki poziom konkurencyjności w ekipie.

