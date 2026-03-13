Przeciek z szatni Barcelony, Flick skreślił kolejną gwiazdę? Szczęsny gotowy na pożegnanie z kolegą

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona zmaga się obecnie z wieloma problemami. Od kiepskiej formy Ferrana Torresa i Roberta Lewandowskiego zaczynając, aż po liczne kontuzje graczy z formadji defensywnej. A przed nią niezwykle ważne spotkania. Przed rywalizacją z Sevillą wyciekły zaskakujące wieści prosto z szatni Barcy. Wynika z nich, że Wojciech Szczęsny powinien już szykować się na pożegnanie.

Wojciech Szczęsny wkrótce prawdopodobnie będzie musiał pożegnać się z kolegą z defensywy

Sytuacja kadrowa Barcelony daleka jest obecnie od optymalnej. Wielu zawodników jest kontuzjowanych, Robert Lewandowski i Ferran Torres są bez formy, a przez wąskie pole manewru w linii defensywnej Hansi Flick w wielu meczach zmuszony był rotować składem. W efekcie Gerard Martin został etatowym stoperem.

Alejandro Balde rozczarowuje. Cancelo już wyżej w hierarchii?

Do tego dochodzi obniżka formy większości defensorów "Dumy Katalonii". Zmagający się obecnie z urazem Jules Kounde w niczym nie przypomina zawodnika z kampanii 2024/25, Ronald Araujo stał się graczem chimerycznym, a wątpliwości budzi również rozwój, a raczej jego brak u Alejandro Balde

    Wychowanek Barcy często popełniał błędy, a do tego nie oferuje obecnie zbyt wiele w kreacji. Nic więc dziwnego, że niedługo po wypożyczeniu Joao Cancelo zaczęły pojawiać się przecieki, że Portugalczyk wygrywa rywalizację na lewej obronie z Balde.

    FC Barcelona otwarta na sprzedaż Balde. Szczęsny pożegna kolegę?

    Hiszpan leczy obecnie kontuzję, a kierownictwo "Blaugrany" ma być na tyle rozczarowane jego postawą, że otworzyło się na transfer. Matteo Moretto poinformował, że dyrektor sportowy mistrzów Hiszpanii - Deco gotowy jest sprzedać latem Alejandro Balde. 

    W kuluarach mówi się, że sprzeciwu wobec takiej decyzji nie zamierza zgłaszać Hansi Flick. Sam trener z pewnością dostrzega, że Balde przestał się rozwijać, a momenty rozkojarzenia przytrafiają mu się zbyt często. Hiszpan nie jest już w klubie "nietykalny", a jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, za wycenianego przez portal Transfermarkt na 60 milionów euro lewego obrońcę, Barca ją rozważy.

    FC Barcelona zdecydowała, 100 milionów za następcę Lewandowskiego. Tego chciał Flick

    Wiele wskazuje zatem na to, że Wojciech Szczęsny powinien być gotowy na rychłe pożegnanie z kolegą z formacji defensywnej. W listopadzie w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge jedna z pomyłek Hiszpana poskutkowała bramką dla rywali. Wówczas spotkanie zakończyło się sensacyjnym remisem 3:3, a Balde zanotował kiepski występ.

    W bieżącym sezonie 22-latek rozegrał 34 spotkania. Zanotował w nich łącznie zaledwie trzy asysty.

    Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowym stroju z logo sponsora prowadzi piłkę podczas meczu na stadionie, skoncentrowany na grze.
Alejandro Balde
    Alejandro BaldeJOSE BRETONAFP
    Mężczyzna w sportowej kurtce odsłania kolorową koszulkę z wyraźnym logo i wzorem na piersi, trzymając w dłoni jasne rękawice, na tle rozmytych trybun stadionu.
Wojciech Szczęsny
    Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONAFP
    Piłkarz drużyny Barcelona w koszulce z numerem 3 opuszcza boisko, podczas gdy trener o blond włosach, ubrany na czarno, próbuje go zatrzymać lub przywołać, wyciągając rękę w jego kierunku.
Alejandro Balde i Hansi Flick
    Alejandro Balde i Hansi FlickIna FassbenderAFP
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja