Miniony sezon hiszpańskiej La Liga przeszedł już do historii i dla FC Barcelona z Robertem Lewandowskim oraz Wojciechem Szczęsnym w składzie, to była naprawdę przepiękna historia, choć trudnych momentów zdecydowanie nie brakowało. Hansi Flick sprawił jednak, że zespół z Katalonii w pewnym momencie zamienił się wręcz w maszynę do wygrywania kolejnych ligowych spotkań.

"Duma Katalonii" swój tytuł przypieczętowała tak naprawdę podczas majowego El Clasico na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic, które było niezwykle szalone. Rozpoczęło się od dwóch szybko strzelonych goli przez Real Madryt. Wówczas wydawało się, że losy walki o ligowy tytuł mogą się jeszcze odmienić i "Królewscy" na ostatniej prostej być może zdołają wyprzedzić "Blaugranę".

El Clasico znów 26 października. Już wszystko jasne

Ostatecznie jednak to piłkarze Flicka pokazali niesamowitą siłę mentalną i jeszcze w pierwszej połowie nie tyle odrobili straty, co po prostu kompletnie zniszczyli przyjezdnych ze stolicy Hiszpanii i na przerwę Barcelona schodziła, prowadząc 4:2. To ostatecznie przełożyło się na wygraną w całym spotkaniu 4:3. Od tego momentu jasne stało się, że to Barcelona sięgnie po tytuł. Nadchodzący sezon z pewnością będzie jednak zupełnie inny.

We wtorkowy wieczór poznaliśmy najważniejsze szczegóły zbliżających się nowych rozgrywek ligowych. Federacja przeprowadziła losowanie terminarza La Liga, uwzględniając prośbę Barcelony o rozegranie pierwszych meczów na wyjazdach, z powodu prac remontowych na Camp Nou. "Duma Katalonii" swój pierwszy mecz na nowym Camp Nou zagra w czwartej kolejce przeciwko Valencii - 14 września.

Jeśli zaś chodzi o El Clasico, pierwsze z nich rozegrane zostanie oczywiście na stadionie Realu Madryt i z losowania wynika, że będzie to dokładnie ten sam dzień, co w minionym sezonie, gdy Barcelona rozbiła swoich wielkich rywali 4:0. Mowa o 26 października. Rewanż kibice na Camp Nou zobaczą 10 maja. To oczywiście daty orientacyjne i wszystko może się zmienić, ze względu na to, co będzie się działo w rozgrywkach europejskich.

Athletic Bilbao - FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Pablo Torre może niebawem opuścić swoich kolegów z FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Diego Kochen NurPhoto Newspix/Getty Images

Na Camp Nou trwają prace AFP