Jeszcze zanim Robert Lewandowski publicznie ogłosił rozstanie z Barceloną, na szczycie listy życzeń ekipy z Katalonii znajdował się Julian Alvarez. "Blaugrana" wcześniej robiła zakusy pod jego zakup, ale wówczas skończyło się tylko na kilku kontaktach, za którymi nie poszły czyny.

Atletico odrzuca oferty za Alvareza. FC Barcelona nie składa broni

Kiedy jednak kapitan reprezentacji Polski pożegnał się z Barcą, rozpoczął się niejako wyścig o Alvareza - zarówno z czasem, jak i innymi zainteresowanymi klubami. A tych nie brakuje. W tym gronie wymienić można też PSG, czy Real Madryt.

Sam reprezentant Argentyny chciałby przenieść się do Barcelony, ale szanse na takie rozwiązanie przekreśla Atletico. Władze klubu z Madrytu w ogóle nie myślą o sprzedaży snajpera, choć ten wysyła coraz wyraźniejsze sygnały, że nie czuje się na Metropolitano Stadium dobrze i chciałby zmienić otoczenie.

FC Barcelona jest w szachu, gdyż Real Madryt złożył ofertę opiewającą aż na 150 milionów euro, o 50 milionów przebijając wstępną propozycję ze strony mistrzów Hiszpanii. W tej sytuacji trudno wyobrazić sobie scenariusz, wedle którego Atletico miałoby zgodzić się na kwotę niższą, a w końcu ofertę od "Królewskich" wyśmiało.

Alvarez zabierze głos ws. transferu do Barcelony? Jest jeden warunek

Sam 26-latek jest zdeterminowany, aby to "Blaugrana" została jego nowym pracodawcą. Do tego stopnia, że jak twierdzą dziennikarze "Mundo Deportivo", rozważa w tej kwestii publicze weto, sprzeciwiając się woli "Los Colchoneros".

Argentyńczyk myśli o zabraniu głosu w sprawie transferu i publiczną deklarację o chęci podpisania kontraktu z Barceloną w mixed zonie po meczu z Austrią. Jednym z warunków, aby tak się stało jest jednak zwycięstwo "Albicelestes".

Decyzja nie jest jeszcze ostateczna, a napastnik się waha. Nie chce, aby odebrane zostało to w taki sposób, że stara się skupić na sobie uwagę w czasie, gdy drużyna narodowa walczy o najwyższe cele. Mógłby wówczas wyjść na piłkarza samolubnego o wybujałym ego.

Bez względu na to, jaką decyzję podejmie ostatecznie Alvarez, FC Barcelona nie porzuciła nadziei na sprowadzenie go. Gigantyczne oczekiwania finansowe Atletico sprawiają, że powoli zaczyna tracić jednak wiarę w powodzenie operacji, wobec czego poszukuje alternatyw dla wychowanka River Plate.

Kibice Republiki Zielonego Przylądka świętują remis w meczu z Urugwajem. WIDEO CHARLOTTE MACHADO / AFPTV / AFP AFP