Problem Barcelony, czas ucieka mistrzom Hiszpanii. Gniew La Ligi może być wielki
FC Barcelona tego lata dołączyła do składu trzech nowych zawodników - z czego Joan Garcia oraz Marcus Rashford dostali już zielone światło na grę w lidze. Inaczej ma się sprawa z Roonym Bardghjim - ten wciąż czeka na rejestrację i choć ekipa z Katalonii mogłaby tu znaleźć pewien "wytrych", to w klubie istnieje pewna obawa, że za parę miesięcy mogłyby się zacząć poważne kłopoty związane z interwencją La Ligi.
Za FC Barcelona naprawdę ciekawe okienko transferowe, zarówno jeśli mowa o transferach do, jak i z klubu - a przed końcem miesiąca w tym temacie może się jeszcze trochę zdarzyć.
Niemniej na ten moment kadra "Barcy" zdaje się być już w miarę ustabilizowana, pomijając jedną kwestię - tę dotyczącą rejestracji piłkarzy. Na dopełnienie formalności czeka chociażby Wojciech Szczęsny, a jeśli mowa o nowych nabytkach "Blaugrany", to wciąż nie zapadła klamka ws. Roony'ego Bardghjiego.
Roony Bardghji wciąż bez rejestracji. Barcelona zabezpiecza się na wszelkie sposoby w jego sprawie
19-letni Szwed do Katalonii trafił wprost z FC Kopenhaga i ma już za sobą serię występów w sparingach FCB, w ramach której zdobył już debiutanckiego gola. Cóż jednak z tego, skoro skrzydłowy... dalej nie może występować w Primera Division?
Celem mistrzów Hiszpanii jest naturalnie zarejestrowanie gracza w pierwszej drużynie, ale jedną z zapasowych opcji jest wpisanie futbolisty do zespołu rezerw, natomiast tutaj - jak wskazuje Sergi Capdevila z "Diario Sport" - klaruje się jeden duży problem. Flick chce utrzymać Bardghjiego w dynamice seniorskiego zespołu, a w przypadku, gdyby jego dołączenie do Barcelony Atletic zaistniało jedynie na papierze, to "Barcy" za parę miesięcy mogłaby zagrozić zdecydowana interwencja La Ligi.
Alternatywą dla Szweda - gdyby formalności nie udało się dalej dopiąć - byłoby postawienie na inne młode talenty, Toniego Fernandeza czy Jana Virgiliego, choć ten od pewnego czasu ma być o krok od potencjalnej zmiany barw. "Wszystkie scenariusze są otwarte" - uważa Capdevila.
FC Barcelona w trzeciej kolejce Primera Division zagra z Rayo Vallecano
FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 31 sierpnia, mierząc się wówczas z Rayo Vallecano. Jak dotychczas podopieczni Hansiego Flicka w pierwszych dwóch meczach sezonu odnotowali dwa triumfy, kolejno nad Mallorcą i Levante.