Problem Barcelony, czas ucieka mistrzom Hiszpanii. Gniew La Ligi może być wielki

Za FC Barcelona naprawdę ciekawe okienko transferowe, zarówno jeśli mowa o transferach do, jak i z klubu - a przed końcem miesiąca w tym temacie może się jeszcze trochę zdarzyć.

Niemniej na ten moment kadra "Barcy" zdaje się być już w miarę ustabilizowana, pomijając jedną kwestię - tę dotyczącą rejestracji piłkarzy. Na dopełnienie formalności czeka chociażby Wojciech Szczęsny, a jeśli mowa o nowych nabytkach "Blaugrany", to wciąż nie zapadła klamka ws. Roony'ego Bardghjiego.

Roony Bardghji wciąż bez rejestracji. Barcelona zabezpiecza się na wszelkie sposoby w jego sprawie

19-letni Szwed do Katalonii trafił wprost z FC Kopenhaga i ma już za sobą serię występów w sparingach FCB, w ramach której zdobył już debiutanckiego gola. Cóż jednak z tego, skoro skrzydłowy... dalej nie może występować w Primera Division?

Celem mistrzów Hiszpanii jest naturalnie zarejestrowanie gracza w pierwszej drużynie, ale jedną z zapasowych opcji jest wpisanie futbolisty do zespołu rezerw, natomiast tutaj - jak wskazuje Sergi Capdevila z "Diario Sport" - klaruje się jeden duży problem. Flick chce utrzymać Bardghjiego w dynamice seniorskiego zespołu, a w przypadku, gdyby jego dołączenie do Barcelony Atletic zaistniało jedynie na papierze, to "Barcy" za parę miesięcy mogłaby zagrozić zdecydowana interwencja La Ligi.

Alternatywą dla Szweda - gdyby formalności nie udało się dalej dopiąć - byłoby postawienie na inne młode talenty, Toniego Fernandeza czy Jana Virgiliego, choć ten od pewnego czasu ma być o krok od potencjalnej zmiany barw. "Wszystkie scenariusze są otwarte" - uważa Capdevila.

FC Barcelona w trzeciej kolejce Primera Division zagra z Rayo Vallecano

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 31 sierpnia, mierząc się wówczas z Rayo Vallecano. Jak dotychczas podopieczni Hansiego Flicka w pierwszych dwóch meczach sezonu odnotowali dwa triumfy, kolejno nad Mallorcą i Levante.

