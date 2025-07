Prawie 20 lat kariery i koniec. Real Madryt oficjalnie ogłasza, wielkie pożegnanie

Real Madryt ma za sobą sezon pełen pewnego niedosytu. "Królewscy" co prawda sięgnęli po Puchar Interkontynentalny czy Superpuchar UEFA, natomiast umknęły im wszystkie inne trofea, na czele z mistrzostwem Hiszpanii.

"Los Blancos" chcą jednak patrzeć z optymizmem w przyszłość - do zespołu dołączył nowy trener, Xabi Alonso, a z ekipą z Estadio Santiago Bernabeu zdążyli już się związać Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras czy Mastantuono . Lato to jednak również czas pewnych pożegnań...

Jako pierwszy szeregi Realu opuścił Jesus Vallejo - niespełniony talent, który przez ostatnią dekadę notorycznie był wypożyczany do kolejnych drużyn, aż w końcu, już definitywnie, przeniósł się do Albacete Balompie.

Vazquez trafił do "Królewskich" w roku 2007, w dniu swoich 16. urodzin i od tego czasu - nie licząc krótkiego okresu wypożyczenia do Espanyolu - cały czas nosił śnieżnobiałą koszulkę, pnąc się od kolejnych szczebli młodzieżowych aż po seniorską kadrę.

Z RM wywalczył on m.in. cztery mistrzostwa, pięć pucharów Ligi Mistrzów i trzy klubowe mistrzostwa świata. Teraz przyszedł czas na nowy rozdział - choć nie jest jeszcze pewne, gdzie uda się 34-latek. Pojawiły się plotki dotyczące powrotu do Espanyolu, a do tego futbolistę mają też kusić Katarczycy. Jedno jest pewne - bezrobotnym raczej długo nie pozostanie.