Prawda o Szczęsnym i Ter Stegenie ujawniona. Tak wyglądają relacje. Polak wywołany do tablicy

W ostatnim meczu ligowym z RCD Espanyol Joan Garcia potwierdził, że choć w FC Barcelona jest aż trzech klasowych bramkarzy, to nie można mówić o rywalizacji o miejsce w składzie.

Hiszpan zaprezentował bowiem poziom, na jaki ani Polak, ani Niemiec, nie potrafili wspiąć się w ostatnich latach. Mimo że dorobek Garcii wciąż jest znikomy, już teraz możemy mówić o jednym z najlepszych bramkarzy na świecie.

Teraz Joan Garcia zagra o swoje pierwsze trofeum w FC Barcelona. Drużyna udała się do Arabii Saudyjskiej, aby powalczyć o Superpuchar Hiszpanii. Rok temu po emocjonującym finale z Realem Madryt zespołowi Hansiego Flicka udało się sięgnąć po ostateczne zwycięstwo.

Joan Garcia mówi o relacjach ze Szczęsnym i Ter Stegenem

Przed pierwszym meczem z Athletic Club Joan Garcia wziął udział w konferencji prasowej i odpowiedział na wiele pytań zadanych przez dziennikarzy.

Jedno z nich dotyczyło jego relacji zawodowych ze Szczęsnym i Ter Stegenem.

- Na co dzień pracujesz z dwoma bramkarskimi legendami - Ter Stegenem i Szczęsnym. Jak wygląda to doświadczenie z nimi? Czy otrzymujesz od nich rady, czy ci pomagają i przekazują swoje doświadczenie oraz jak to jest mieć za sobą dwóch zawodników o tak wysokim poziomie? - zapytał dziennikarz.

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. W końcu jesteśmy trzema świetnymi bramkarzami, a oni od wielu lat grają na najwyższym poziomie. Zawsze, gdy mogę, staram się od nich uczyć, słuchać ich i obserwować, jak trenują, żeby zobaczyć, co sam mogę jeszcze poprawić. Uważam, że ta rywalizacja na treningach jest czymś dobrym i sprawia, że wszyscy stajemy się lepsi. Dlatego jestem bardzo zadowolony z atmosfery, jaka panuje, i z poziomu rywalizacji, jaki mamy.

Wojciech Szczęsny od samego początku zapewniał, że bez żadnego problemu odda miejsce w składzie Joanowi Garcii i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc młodszemu koledze rozwinąć się w bramkarskim rzemiośle.

Wątpliwości budziły (i nadal budzą) intencje Ter Stegena. Panuje bowiem teoria, że Niemiec jest człowiekiem innym niż Polak i nie lubi ustępować miejsca innym bramkarzom.

Nie ma natomiast żadnych doniesień na temat tego, że Ter Stegen buntuje się przeciwko sytuacji, w której się znalazł. Nadal nie wiadomo, czy zimą Niemiec nie uda się na wypożyczenie do innego klubu, aby cieszyć się regularną grą i powalczyć o powołanie na mistrzostwa świata w reprezentacji Niemiec.

Ze strony Joana Garcii, jak widać, nie ma żadnego problemu. Hiszpan bardzo pozytywnie wypowiada się o obu starszych kolegach i zapewnia, że panuje między nimi dobra atmosfera.

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen Alexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Joan Garcia zaliczył znakomity mecz z Espanyolem. Szczęsny od razu ruszył z gratulacjami FOT. IMAGO/NEWSPIX.PL / Judit Cartiel/Getty Images Newspix/Getty Images

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen oraz Wojciech Szczęsny Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto / NurPhoto via AFP / CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Real Betis – FC Barcelona 3:5. Grad bramek w Sewilli [WIDEO] (Eleven Sports) Eleven Sports