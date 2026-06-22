Pożegnanie ze Szczęsnym. Już przesądzają. Bramkarz odchodzi z Barcelony

Kiedy Wojciech Szczęsny przenosił się do FC Barcelona (październik 2024), pierwszym bramkarzem drużyny Hansiego Flicka był Inaki Pena. To właśnie on, po kontuzji Marca-Andre ter Stegena wskoczył do bramki Dumy Katalonii.

Barcelona nie chciała jednak zostać tylko z Peną i trzecim bramkarzem jako rezerwowym. Hansi Flick i Deco wiedzieli, że potrzebują nowego golkipera. Jedyną dostępną wtedy na rynku opcją był Wojciech Szczęsny, który po odejściu z Juventusu był wolnym agentem.

Szczęsny zastąpił Penę w bramce dopiero po jakimś czasie, Kiedy to się już stało, pozostałą część sezonu hiszpański bramkarz był już rezerwowym dla Polaka. W kolejnym roku udał się na wypożyczenie do Elche.

Inaki Pena odejdzie z Barcelony. Podano klub i kwotę transferu

Inaki Pena z tego wypożyczenia wrócił, ale najprawdopodobniej tylko po to, aby szybko definitywnie odejść. Marca podaje, że transfer Peni do Panathinaikosu został już prawie sfinalizowany.

- Inaki Pena do Panathinaikosu: W najbliższych godzinach przejdzie badania medyczne i podpisze kontrakt na trzy sezony - czytamy w tytule artykułu Matteo Moretto.

- Oba kluby osiągnęły porozumienie w zeszłym tygodniu i wszystko wskazuje na to, że jeszcze dzisiaj lub jutro bramkarz z Alicante przejdzie niezbędne badania lekarskie, po czym oficjalnie podpisze nowy kontrakt - dodaje dziennikarz.

FC Barcelona sprzedaje Inakego Penę za 3 miliony euro. Hiszpan w Dumie Katalonii nie miał szans na regularną grę, ponieważ aktualnie "jedynką" w bramce jest Joan Garcia - reprezentant Hiszpanii i najlepszy golkiper LaLiga ostatnich dwóch sezonów. Stabilną pozycję rezerwowego natomiast ma Wojciech Szczęsny. Polak pozostanie w klubie na kolejny sezon, co już wcześniej potwierdził.

Odejście Inakego Peni nie będzie ostatnim w Barcelonie. Tego lata z klubem pożegnać ma się również Marc-Andre ter Stegen, którego pensja jest dużym obciążeniem dla budżetu Dumy Katalonii.

Inaki Pena JOSE BRETON AFP

Inaki Pena GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Inaki Pena JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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