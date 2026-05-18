Robert Lewandowski w sobotę 16 maja ogłosił, że jego czas w Barcelonie dobiega końca. Polak w swoich mediach społecznościowych przekazał, że nie przedłuży umowy wygasającej już w czerwcu tego roku. Dzień później "Lewy" mógł pożegnać się z kibicami na Camp Nou.

FC Barcelona w niedzielny wieczór rozegrała swój ostatni domowy mecz w tym sezonie. Kapitan reprezentacji Polski wybiegł w wyjściowym składzie i spędził na murawie 85 minut. Gola nie strzelił, a Barcelona wygrała 3:1 z Realem Betis. Po spotkaniu Lewandowski został jeszcze z rodziną na Camp Nou.

Fermin nie jedzie na mundial. Dramat w dniu pożegnania Lewandowskiego

Stadion miał opuścić po północy. Jak się okazuje, za kulisami rozegrał się prawdziwy dramat młodego gwiazdora FC Barcelona. Mowa o Ferminie Lopezie. Hiszpan nie wyszedł na drugą połowę spotkania z Betisem. Zastąpił go w składzie Alejandro Balde. Wówczas nie wydawało się, aby chodziło o jakieś problemy.

Pierwsze doniesienia pojawiły się w poniedziałkowy poranek. Wówczas przekazywano, że Fermin doznał poważnego urazu stopy i jego wyjazd na mundial jest zagrożony. Po kilku godzinach Barcelona opublikowała oficjalny komunikat po przeprowadzonych badniach w siedzibie klubu.

"Fermin Lopez przyszedł badania medyczne, które wykazały złamanie piątej kości śródstopia w prawej stopie. Hiszpan przejdzie operację" - czytamy w komunikacie. Słowa o operacji sprawiały, że wyjazd Fermina na mistrzostwa świata 2026 stanął pod jeszcze większym znakiem zapytania.

Doniesienia dziennikarzy po badaniach i komunikacie medycznym Fermina są jednoznaczne. Hiszpan na mundialu nie zagra. Mówi się, że czeka go około trzy miesiące przerwy od gry w piłkę, a to oznaczałoby powrót pod koniec okresu wakacyjnego. 23-latek ma za sobą świetny sezon i był pewniakiem do wyjazdu za ocean.

Robert Lewandowski, FC Barcelona

Piłkarze klubu FC Barcelona, drugi od lewej Robert Lewandowski

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona

