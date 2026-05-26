Era Roberta Lewandowskiego w Barcelonie dobiegła końca. 23 maja Polak rozegrał swój ostatni mecz w barwach katalońskiej ekipy. W przegranym starciu z Valencią zdołał on strzelić bramkę, dzięki czemu ex aequo z Josepem Escolą zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii "Blaugrany".

Teraz "Duma Katalonii" musi skupić się na znalezieniu godnego zastępstwa dla napastnika z kraju nad Wisłą. W ostatnim czasie pojawiło się kilku kandydatów. Najwyżej na liście życzeń klubu znajdował się Julina Alvarez. Argentyński napastnik świetnie wpisałby się w profil młodej i niezwykle kreatywnej drużyny.

Istnieje jednak kilka przeszkód, które w znacznym stopniu utrudniają ściągnięcie Alvareza na legendarne Camp Nou. Kluczową są zaporowe warunki, dyktowane przez obecną ekipę Argentyńczyka - Atletico Madryt. Klub ten nie jest skory do oddawania swojego gwiazdora w szeregi jednego z największych ligowych rywali.

Agent Alvareza potwierdza. Na takie wieści czekała Barcelona

Już wcześniej pojawiło się jednak pewne światełko w tunelu. Hiszpańskie media donosiły, że Alvarez odrzucił możliwość przedłużenia umowy, zaproponowaną przez włodarzy "Los Colchoneros".

Informacje te potwierdzili żurnaliści argentyńskiej filii portalu "ESPN". Co więcej, dodali oni do całej sytuacji nieco więcej szczegółów. Te mogą natomiast przypaść do gustu środowisku "Dumy Katalonii".

- Martin Arevalo, który ma bliskie powiązania z argentyńskimi zawodnikami reprezentacji, poinformował, że napastnik podczas rozmów o przedłużeniu kontraktu za pośrednictwem swojego agenta, powiedział działaczom klubu, że czuje się komfortowo w Atletico, ale jeśli niektóre kluby zaoferują mu znaczący krok naprzód w karierze, rozważy odejście - piszą argentyńscy dziennikarze.

Co więcej, agent napastnika Atletico miał wskazać konkretne kierunki, które mogą skłonić jego klienta do opuszczenia szeregów madryckiej ekipy. Na opisywanym spotkaniu padły nazwy dwóch gigantów światowego futbolu - Barcelony oraz PSG.

Sytuacja Juliana Alvareza jest dość skomplikowana. Jego obecny kontrakt obowiązuje bowiem aż do 2030 roku. Sam zawodnik może jednak podjąć próby wymuszenia transferu, jeżeli tylko otrzyma zadowalającą ofertę. Dla Barcelony może to stanowić spory sygnał do zintensyfikowania starań o względy swojego wymarzonego następcy Lewandowskiego.

