W połowie maja Robert Lewandowski poinformował, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 opuści Barcelonę. W szeregach katalońskiej ekipy spędził on 4 lata, stając się w tym czasie jedną z klubowych ikon.

Odejście Polaka zapoczątkowało zupełnie nową erę. Obecni mistrzowie Hiszpanii momentalnie przystąpili do budowy kadry, która w przyszłych kampaniach przyniesie im jeszcze więcej sukcesów. Pierwszym poważnym ruchem było wykupienie Anthony'ego Gordona. Za kulisami toczą się także batalie o kolejnych zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogą trafić pod skrzydła Hansiego Flicka.

Burza wokół kolejnego gwiazdora. Flick chce go zatrzymać w Barcelonie

Nie wszystko układa się jednak po myśli włodarzy Barcelony. Już od pewnego czasu wiadomo, że Hansi Flick jest orędownikiem wykupienia Marcusa Rashforda, który przebywa w stolicy Katalonii na zasadzie wypożyczenia.

Działacze "Blaugrany" chcieliby zrealizować ten ruch jak najmniejszym kosztem, co z kolei nie podoba się przedstawicielom Manchesteru United. Za swojego zawodnika życzą sobie oni 30 milionów euro. Rozbieżność w kwestii wykupu Rashforda zaczęła złościć angielską stronę transakcji.

- Zarząd Manchesteru United jest zirytowany postawą Barcelony w negocjacjach transferowych Rashforda. [...]. "Barca" ma opcję wykupu Marcusa Rashforda za 30 milionów euro. Manchester United kategorycznie odmówił obniżenia tej kwoty, podczas gdy według Daily Mail, "Duma Katalonii" jest gotowa zapłacić tylko połowę. Angielski klub jest coraz bardziej znużony stanowiskiem Barcelony - donoszą dziennikarze portalu "MARCA".

Z medialnych doniesień wynika, że "Czerwone Diabły" opracowały nowy plan, dotyczący przyszłości Rashforda. Mowa o całkowitym zerwaniu negocjacji z Barceloną i sprzedaży Anglika innemu klubowi. Powrót na Old Trafford póki co nie wchodzi bowiem w grę. Sam piłkarz nie jest zainteresowany taką opcją. Dodatkowo, współwłaściciel Manchesteru United, Sir Jim Ratcliffe, również naciska na pozbycie się Rashforda oraz jego wysokiej pensji.

Barcelona to wymarzony kierunek Marcusa Rashforda o czym ten mówił już niejednokrotnie. Trener katalońskiej ekipy również jest zwolennikiem kontynuowania współpracy z angielskim skrzydłowym. Chęć obniżenia kwoty transferu może jednak pogrzebać tę wizję, powodując zapewne rozgoryczenie Flicka.

