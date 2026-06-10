Pożegnał Lewandowskiego, teraz sam odchodzi. Głośne rozstanie z Barceloną przesądzone

O konieczności zmian w składzie drużyny FC Barcelona przed kolejnymi rozgrywkami mówiono od dawna. Hansi Flick nierzadko musiał mocno rotować składem ze względu na liczne urazy, a niektórzy piłkarze wielokrotnie grali na pozycjach, na których nominalnie nie występują. Mimo tego Barcelonie udało się sięgnąć po drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii, a także Superpuchar Hiszpanii. Apetyty są jednak większe.

Głównym celem pozostaje triumf w Lidze Mistrzów. Dlatego potrzebne są zdecydowane ruchy na rynku transferowym. Pierwszy z nich Barcelona już wykonała i sprowadziła Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Blaugrana wciąż ma zakusy m.in. na Juliana Alvareza, ale ta operacja będzie zdecydowanie trudniejsza do przeprowadzenia ze względu na wymagania Atletico Madryt i kwoty odstępnego, którą trzeba zapłacić za Argentyńczyka.

Rashford odejdzie z Barcelony. Flick zadecydował

Okazuje się, że przyjście Gordona pociągnęło za sobą kolejne wydarzenia w Barcelonie. Jak informuje hiszpańska "Marca" najprawdopodobniej rozstrzygnęły się losy Marcusa Rashforda. Anglik nie ukrywał, że byłby skłonny zostać w Dumie Katalonii, ale decydujący głos należał do klubu. Blaugrana miała prawo pierwokupu skrzydłowego, za którego musiałaby zapłacić 30 milionów euro. Zgodnie z doniesieniami Luisa Rojo tak się nie stanie.

Co prawda termin możliwości wykupu Rashforda mija w najbliższy poniedziałek 15 czerwca, ale w Barcelonie miała już zapaść decyzja, że ta opcja nie zostanie wykorzystana. Tym samym reprezentant Anglii po 30 czerwca ponownie będzie piłkarzem Manchesteru United. Na tę decyzję miało wpływ kilka czynników.

Pierwszym z nich było właśnie przyjście Gordona, który gra na tej samej pozycji, co Rashford. Ponadto rodak nowego nabytku Blaugrany jest młodszy od 28-latka, co również miało przełożenie na decyzję. W dodatku Gordon ma pobierać mniejszą pensję od Rashforda. Postanowienie o braku wykupu skrzydłowego miało zapaść po opinii Flicka. Rashford w Blaugranie zagrał w 49 spotkaniach, w których zanotował 14 bramek i 14 asyst.

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Marcus Rashford, Dani Olmo i Robert Lewandowski Urbanandsport AFP





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