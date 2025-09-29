Powrót po kontuzji, a teraz przedłużony kontrakt. Barcelona ogłosiła, to oficjalnie

27 sierpnia 2024 roku okazał się fatalną datą dla Marca Bernala - wówczas jeszcze 17-letniego zawodnika FC Barcelona. Piłkarz w samej końcówce spotkania starł się bowiem z Isim Palazonem i poskutkowało to niestety bardzo poważnym urazem.

Diagnoza była jednoznaczna - zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie i konieczność przejścia długotrwałej rehabilitacji. Ostatecznie czas pokazał, że pauza Bernala miała trwać nieco ponad rok.

Marc Bernal na dłużej w Barcelonie. "Klub mojego życia"

Zawodnik w końcu wrócił na boisko 14 września w meczu "Barcy" z Valencią - dostał od Hansiego Flicka 10 minut gry i w tym czasie... odnotował "z biegu" asystę. Wszystko zaczęło wracać dla niego powoli na prostą, a teraz nadeszły kolejne istotne wieści.

W poniedziałkowe popołudnie "Blaugrana" ogłosiła bowiem oficjalnie, że przedłużony został kontrakt pomocnika - od teraz będzie on ważny do czerwca 2029 roku, a więc cała prolongata wynosi trzy lata, bo poprzednia umowa wygasała wraz z końcem obecnej kampanii.

"Cześć culers [kibice FCB - dop. red.], jestem szczęśliwy z powodu przedłużenia kontraktu z klubem mojego życia. Mam nadzieję, że to wszystko będzie trwać jeszcze długo. Przesyłam uściski" - padło z ust Bernala w ramach krótkiego oświadczenia zamieszczonego przez "Barcę" w mediach społecznościowych.

FC Barcelona wraca do walki w Lidze Mistrzów. Przed nią potężny rywal

"Duma Katalonii" swoje kolejne spotkanie rozegra 1 października i mowa tu będzie o prawdziwym piłkarskim hicie - podopieczni Flicka zmierzą się bowiem z PSG w Lidze Mistrzów. Pewniakiem do występu w bramce jest Wojciech Szczęsny, należy też mieć niemałą nadzieję, że w ataku zamelduje się od pierwszej minuty Robert Lewandowski.

Marc Bernal wypadł z gry na rok po kontuzji, jakiej doznał w starciu z Isim Palazonem PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

