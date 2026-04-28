"Powiedział im, że chce odejść". Klub wybrany. Ważne wieści ws. Lewandowskiego

Kacper Dąderewicz

Przyszłość Roberta Lewandowskiego może zależeć od tego, co wydarzy się w sprawie Juliana Alvareza. Argentyński napastnik Atletico Madryt jest głównym celem transferowym FC Barcelona. Teraz dziennikarz El Chiringuito Jose Alvarez podaje, że zawodnik "Rojiblancos" zakomunikował już swojemu obecnemu klubowi, że chce przenieść się do stolicy Katalonii. Saga transferowa nabiera tempa.

Robert Lewandowski w pomarańczowej koszulce Barcelony z logo Spotify, obok zdjęcie meczu z Atlético Madryt.
Robert Lewandowski / Pedri i Julian Alvarez

Santi Ovalle z Cadena SER w ostatnich godzinach poinfomował, że w przyszłym tygodniu ma dojść do kluczowego spotkania dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Pini Zahavi, agent Polaka, ma rozmawiać na ten temat z władzami FC Barcelona.

Media informują, że klub z Katalonii chce zaoferować Polakowi umowę ze zmniejszonymi zarobkami względem obecnej. Barcelona chce obciąć pensję Lewandowskiego ze względu na jego rolę w drużynie, a ta będzie już zdecydowanie mniej istotna niż do tej pory.

W międzyczasie hiszpańskie media rozpisują się na temat Juliana Alvareza. Piłkarz Atletico Madryt jest transferowym celem numer "1" FC Barcelona. Wiele wskazuje jednak na to, że ze względów finansowych będzie to transakcja problematyczna.

Transfer Lewandowskiego przyspiesza. Dwie potęgi. Agent na rozmowach

"Alvarez powiedział im, że chce odejść do Barcelony". Hitowe wieści ws. napastnika

Kluczowa w tym temacie może okazać się wola samego zawodnika, który jak na razie odcina się od medialnych plotek. Na konferencji prasowej wyznał, że w tym momencie stara się nie zwracać na nie uwagi i skupia się w pełni na rywalizacji z w Lidze Mistrzów. W środę Atletico rozegra pierwszy półfinał z Arsenalem.

Teraz dziennikarz El Chiringuito Jose Alvarez poinformował podczas transmisji, że Julian Alvarez zakomunikował już stronie Atletico Madryt, że chciałby dołączyć do Barcelony.

Według medialnych doniesień Atletico Madryt za Juliana Alvareza oczekiwałoby kwoty na poziomie 120 milionów euro. Madrycki klub stoi na mocnej pozycji negocjacyjnej, ponieważ umowa Argentyńczyka obowiązuje aż do 2030 roku.

Tymczasem "Mundo Deportivo" podaje, że Barcelona nie chce przeznaczyć na sprowadzenie Juliana Alvareza kwoty większej niż 100 milionów. W obliczu kłopotów finansowych klubu z Camp Nou takie doniesienia brzmią aż niewiarygodnie. Trudno wyobrazić sobie bowiem, że klub, który jeszcze przed rokiem miał problemy z rejestracją piłkarzy, teraz sprowadzi zawodnika za dziewięciocyfrową kwotę.

Powodzenie transferu Juliana Alvareza może w dużej mierze zależeć od tego, jaka decyzja zapadnie ws. Roberta Lewandowskiego. Niewyjaśniona pozostaje jeszcze przyszłość Ferrana Torresa. Ewentualne przedłużenie umowy Polaka na gorszych dla niego warunkach i sprzedaż Torresa w celu pozyskania Alvareza w tym momencie również jest jedną z opcji.

Zobacz również:

Po trwającym sezonie 20-letni Mika Godts może minąć się na Camp Nou z Robertem Lewandowskim
"Barca" rusza po genialnego snajpera. Cała Europa zachwycona dryblingiem [WIDEO]

Piłkarz w czerwono-białej koszulce Atletico Madryt celebruje zdobytego gola, rozkładając ręce i uśmiechając się szeroko na tle rozmytego widowni stadionowej.
Julian AlvarezJavier SORIANO AFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z uniesionymi obiema rękami do góry, tło rozmyte, sugerujące stadion pełen kibiców.
Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP
Po lewej stronie piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi ramionami, po prawej zawodnik Atlético Madryt świętujący z uniesioną ręką, obaj na tle stadionu podczas meczu.
Robert Lewandowski i Julian AlvarezIMAGO/NEWSPIX.PL, Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP/Newspix
Emocjonująca końcówka meczu SS Lazio - Udinese Calcio. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

