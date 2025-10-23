Poważne kłopoty Barcelony. Gwiazdor może dołączyć do Lewandowskiego. Alarm tuż przed El Clasico

"El Clasico" to piłkarskie święto, na które czeka każdy fan tej dyscypliny sportu. W ramach kilku unikatowych w skali całego sezonu okazji możemy bowiem podziwiać pojedynki między Barceloną a Realem Madryt, a więc dwoma największymi markami piłkarskimi na świecie.

Niestety już teraz wiadomo, że pierwszy tegoroczny "Klasyk" upłynie pod znakiem nieobecności kilku czołowych zawodników po obu stronach boiska. W szeregach "Dumy Katalonii" zabraknie między innymi Roberta Lewandowskiego, który po październikowym zgrupowaniu kadry powrócił do Hiszpanii z dość poważnym urazem mięśniowym, który wykluczył go z gry na kilka tygodni.

Hansi Flick miał jednak sporo szczęścia, ponieważ wielu z jego podstawowych gwiazdorów, takich jak Raphinha czy Lamine Yamal, wyleczyło swoje urazy i najprawdopodobniej bez większych problemów wystąpią oni w starciu przeciwko odwiecznemu rywalowi "Dumy Katalonii". Niestety pokłady szczęścia niemieckiego szkoleniowca wyczerpały się na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

Kluczowy zawodnik może nie wystąpić w "El Clasico". Poważna strata dla Hansiego Flicka

Jak informuje hiszpański portal "MARCA" podczas czwartkowego treningu doszło do niepokojącej sytuacji z udziałem gwiazdora "Dumy Katalonii" Frenkiego de Jonga. Piłkarz miał się bowiem źle poczuć, przez co nie był on w stanie dokończyć zaplanowanej sesji treningowej. Ostatecznie Holender został odesłany do domu w celu podjęcia rekonwalescencji.

Frenkie de Jong to jeden z absolutnie kluczowych graczy w rotacji Hansiego Flicka. To swoisty "dyrygent" środkowej strefy boiska, który pełni rolę jednego z kreatorów gry całego zespołu. Jego ewentualny brak mógłby być więc poważnym osłabieniem, szczególnie kiedy w grę wchodzi staracie z rywalem z najwyższej światowej półki.

Jeśli stan zdrowia de Jonga nie poprawi się w ciągu najbliższych 48 godzin, niemiecki szkoleniowiec zmuszony będzie umieścić go na liście zawodników niedysponowanych na mecz z Realem Madryt. Póki co znajdują się na niej już: Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Robert Lewandowski oraz Dani Olmo.

