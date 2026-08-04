Potwierdziło się ws. ter Stegena, koniec spekulacji. Szczęsny traci rywala w Barcelonie, jest porozumienie

Marc-Andre ter Stegen po swojej kontuzji z września 2024 roku nie wrócił już na dawne, czołowe miejsce w hierarchii bramkarzy FC Barcelona. Jego położenie pogorszyło się po tym, jak z "Blaugraną" związał się Wojciech Szczęsny, a stało się szczególnie trudne po zakontraktowaniu przez klub Joana Garcii.

Ostatecznie "MAtS" w styczniu tego roku trafił na wypożyczenie do Girony, ale tam niemalże w ogóle nie grał, nękany przez problemy zdrowotne. Wraz z końcem czerwca formalnie wrócił w szeregi "Barcy", z którą ma umowę ważną do 2028 roku i... stało się jasne, że Laporta, Deco i spółka będą chcieli jak najprędzej rozwiązać kwestię jego przyszłości.

Przez długi czas mówiło się o tym, że 24-latek trafi do Ajaksu Amsterdam, ale - mimo zaawansowanych negocjacji - wciąż brakowało kropki nad "i". Według licznych doniesień problemem były kwestie podatkowe, natomiast najwyraźniej udało się je ostatecznie domknąć.

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Rankiem 4 sierpnia Barcelona potwierdziła bowiem oficjalnie, że ter Stegen wyruszy do Holandii na roczne wypożyczenie, które ma zakończyć się 30 czerwca 2027 roku. Warto nadmienić, że zainteresowanie piłkarzem ze strony "De Godenzonen" nie było przypadkowe, bo obecnie tę ekipę trenuje Michel, czyli jeszcze do niedawna... sternik Girony. Jak widać szkoleniowcowi bardzo zależy na współpracy z tym konkretnym golkiperem.

Dla obu drużyn - zarówno Barcelony, jak i Ajaksu - zamknięcie tej sprawy to swoista ulga, bowiem ekipa z Camp Nou może zrealizować swój plan oparcia hierarchii bramkarskiej o Garcię, Szczęsnego i - jako trzeciej opcji - któregoś z młodych graczy z rezerw. Holenderski gigant tymczasem w końcu ma do dyspozycji "MAtS-a" u progu nowego sezonu, choć nie przeszedł on oczywiście okresu przygotowawczego z resztą drużyny. Formalności przedłużały się na tyle, że reprezentant "Die Mannschaft" zdążył pojechać z "Barcą" na obóz do Anglii i z niego wrócić.

Ajax, który w ostatnich sezonach "kręcił się" raczej bliżej najniższego miejsca na podium w Eredivisie niż mistrzostwa kraju bez dwóch zdań może skorzystać z obecności tak doświadczonego zawodnika w swych szeregach. Kluczowe jest, by omijały go urazy...

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen JOSE BRETON East News





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