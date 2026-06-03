Potwierdziło się ws. Hansiego Fllicka. A jednak. Sama La Liga ogłasza

Dopiero co zakończony sezon był drugą kampanią, podczas której Barcelonę prowadził Hansi Flick. W pierwszej drużyna pod wodzą Niemca sięgnęła po tytuł La Liga, Puchar Króla oraz oraz Superpuchar Hiszpanii.

W drugiej skończyło się na krajowym mistrzostwie oraz Superpucharze. Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy kataloński zespół na krajowym podwórku nie miał sobie równych.

Flick doceniony przez La Liga. Co za wyróżnienie

Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo na początku maja, na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Po wygranej 2:0 zRealem Madryt w El Claisco jasnym stało się, że "Blaugrana" obroniła tytuł zgarnięty przed rokiem.

W 38 rozegranych spotkaniach zespół Flicka strzelił aż 95 goli - najwięcej spośród wszystkich drużyn. Stracił 36 - drugi najlepszy wynik, tuż za "Królewskimi" (35). Wszystko to sprawiło, że do gabloty Barcelony wstawione zostało 29. trofeum mistrzowskie w historii.

Po zakończeniu kampanii włodarze rozgrywek docenili trenera katalońskiego klubu. W środę, równo o godz. 17:00, La Liga przekazała, że Hansi Flick oficjalnie został wybrany najlepszym trenerem sezonu 2025/2026. Co ciekawe, 61-latek również obronił zeszłoroczny triumf w tym plebiscycie.

"FC Barcelona miała wyjątkowy sezon, zdobywając mistrzostwo kraju z 94 punktami. Po raz kolejny zakończyła świetną kampanię. Pod wodzą Hansiego Flicka z powodzeniem obroniła tytuł mistrza LALIGA EA SPORTS, rozwijając styl, który trener wypracował w zeszłym roku, z rozpoznawalnym duchem gry i niezaprzeczalnym charakterem" - czytamy na stronie ligi.

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"Barca przegrała tylko sześć z 38 meczów rozegranych w tych rozgrywkach i strzeliła 95 bramek. W tym roku osiągnęła również kolejny kamień milowy: została pierwszą drużyną w historii La Liga, która wygrała wszystkie mecze u siebie. Od wprowadzenia formatu 38 meczów, FC Barcelona jest jedyną drużyną, która wygrała wszystkie mecze u siebie: 19 zwycięstw na 19 spotkań" - odnotowano, zagłębiając się w statystyki.

Niedawno Niemiec przedłużył z klubem kontrakt, który obecnie obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W następnym sezonie będzie mógł skorzystać z m.in. Wojciecha Szczęsnego. Z zespołem pożegnał się natomiast Robert Lewandowski.

Hansi Flick ADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Hansi Flick i Wojciech Szczęsny Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Getty Images

Piłkarze FC Barcelona GONGORA AFP





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