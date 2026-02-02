Potwierdzili o ter Stegenie, a to nie koniec. Koszmar Niemca stał się faktem
Marc-Andre ter Stegen może mówić o ogromnym pechu. Po transferze z Barcelony do Girony był w stanie wystąpić jedynie w dwóch meczach i już doznał kontuzji. Uraz jest na tyle poważny, że kluby mają rozważać nawet zakończenie wypożyczenia. To skłania Gironę także do szukania ratunku na rynku transferowym i jak się okazuje, lada chwila może je znaleźć.
Niedługo po tym, jak hiszpańskie media obiegła informacja o tym, że Marc-Andre ter Stegen może wylecieć z gry na długie tygodnie, Girona zdecydowała się potwierdzić, że Niemec faktycznie będzie musiał odpocząć od gry, jednak nie jest jeszcze pewne, jak poważna jest kontuzja.
- Marc-André ter Stegen doznał kontuzji lewego ścięgna podkolanowego, do której doszło podczas sobotniego meczu z Oviedo. Zawodnik przejdzie dodatkowe badania lekarskie w celu postawienia diagnozy i ustalenia rokowania - przekazał klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
W czasie, kiedy FC Barcelona i Girona zastanawiają się, czy wypożyczenie golkipera nie powinno zostać przerwane, drugi z tych klubów musi szukać wyjścia awaryjnego i zatrudnić nowego bramkarza. Kataloński "Sport" podaje, że na liście jest już prawdopodobne nazwisko.
Gruchnęły wieści o ter Stegenie. Spełnia się najczarniejszy scenariusz, nie mogą czekać
Oczywiście Girona ma do dyspozycji Paulo Gazzanigę i i Vladyslava Krapyvtsova, jednak ci nie popisywali się do tej pory w sezonie 2025/2026, przez co zatrudnienie trzeciego golkipera jest wysoce prawdopodobne.
- Jedną z opcji oferowanych Gironie jest Rubén Blanco, 30-letni hiszpański bramkarz, który obecnie pozostaje bez klubu po odejściu z Olympique Marsylia w styczniu tego roku. To wychowanek akademii Celta Vigo, gdzie grał również w La Liga - czytamy na łamach portalu.
Dla ter Stegena to fatalne wieści. Obecnie spekuluje się, że jego przerwa może potrwać nawet 4 miesiące, co w zasadzie dyskwalifikuje go z wyjazdu na mistrzostwa świata w roli pierwszego bramkarza reprezentacji Niemiec. Już przed kilkoma tygodniami Julian Nagelsmann jasno przekazał, że aby być "1" w kadrze "Die Mannschaft", ter Stegen musi zaliczać regularne wystepy.