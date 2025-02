Potężny zastrzyk gotówki dla FC Barcelona ostatniego dnia okienka. Pomoc z niespodziewanej strony

Nico Gonzalez spróbuje podbić Premier League w barwach Manchesteru City. Z przenosin swojego wychowanka cieszy się także FC Barcelona, która półtora roku wcześniej zapewniła sobie procent od kwoty transferu.

W FC Barcelona się nie przebił, otrzymał szansę w Portugalii

Nico Gonzalez to wychowanek FC Barcelona. Z jego postacią wiązano spore nadzieje. Gdy w 2021 roku przebijał się do pierwszej drużyny wierzono, że będzie w stanie zastąpić Sergio Busquetsa. Środkowy pomocnik debiutował jeszcze za kadencji Ronalda Koemana, ale i Xavi Hernandez dawał mu szanse. Był to jeden z najtrudniejszych okresów "Blaugrany" w ostatnich latach, gdy problemy finansowe niejako zmusiły trenerów do korzystania z wychowanków. Reklama

Wraz z Gonzalezem do seniorów przebijał się Gavi i siłą rzeczy to młodszy z Hiszpanów dostał większy kredyt zaufania. Sezon 2022/2023 Nico spędził na wypożyczeniu w Valencii CF. Chociaż mógł liczyć na dalsze okazje do gry w Barcelonie, wszystkie strony postanowiły, że najlepszą opcją będzie transfer do FC Porto. Katalończycy zabezpieczyli się jednak, zawierając w umowie nie tylko opcję odkupu wychowanka, ale i procent od ewentualnego odejścia do innej drużyny w przyszłości. Teraz 23-latek robi drugą przymiarkę do klubu ze ścisłej elity.

Gonzalez na ratunek Manchesteru City, znaczny zarobek dla Barcelony

Manchester City znajduje się w kryzysie, a w dodatku w play-offach Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. "Obywatele" zimą przeprowadzili już sporo transferów, wydając choćby 75 milionów euro na Omara Marmousha. Sprowadzenie Nico Gonzaleza było szóstym wzmocnieniem w tym okienku. Pomocnik kosztował Anglików 60 milionów euro, bo FC Porto nie zgodziło się na negocjowanie kwoty zawartej w klauzuli.

Miało to związek z tym, że spory procent z zarobionych pieniędzy "Smoki" musiały oddać Barcelonie. W 2023 roku Portugalczycy zapłacili za Nico 8,5 milionów euro, ale przy tym zgodzili się oddać 40 procent z przyszłego zysku. Jak się jednak okazało, Porto zapewniło też sobie dodatkową furtkę, z której skorzystało. Tuż przed domknięciem operacji wykupili 20 procent od "Blaugrany" za trzy miliony euro, by ostatecznie zapłacić jej mniejszą kwotę. Joan Laporta i spółka nie mają jednak powodów do narzekań. Za transakcję, w której nie musieli nawet pośredniczyć, zarobili ponad 13 milionów euro. Składa się na to pozostałe 20 procent posiadanych przez Barcelonę (ponad 10 milionów euro) i trzy miliony zapłacone przez "Smoki" za drugie 20 procent. Dodając do tego 8,5 milionów euro zainkasowanych w momencie przenosin na Estadio do Dragao, "Blaugrana" zarobiła na swoim wychowanku ponad 21 milionów euro. Wiedząc, w jak skomplikowanej sytuacji finansowej znajdują się wicemistrzowie Hiszpanii, takie kwoty mają dla nich duże znaczenie, również w kontekście ruchów w znacznie ważniejszym, letnim okienku. Reklama

Nico Gonzalez może niebawem zamienić FC Barcelona na Wolverhampton Wanderers / Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Pep Guardiola / ODD ANDERSEN / AFP / AFP