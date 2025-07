Posypał się plan Barcelony. Teraz wszystkie oczy na Anglię. Lewandowski czeka

"Jeśli chodzi o podejmowanie kluczowych decyzji, dla mnie zawsze najważniejszy jest głos mojego serca. Jestem tu, gdzie chcę być, ze swoimi przyjaciółmi . To jest mój dom" - te słowa Nico Willimasa mówią wszystko.

Reprezentant Hiszpanii nie zamierza opuszczać Kraju Basków. Czuję się tam szczęśliwy jako człowiek i na obecnym etapie spełniony jako piłkarz. W piątek prolongował kontrakt z Athletikiem Bilbao do 2035 roku .

Na taki scenariusz zanosiło się przynajmniej od tygodnia. Negocjacje między zawodnikiem a Barceloną - wcześniej dynamiczne - utknęły nagle w martwym punkcie. Młodszy z braci Williamsów ostatecznie nie zawita tego lata do stolicy Katalonii.

Jak zachowają się w tej sytuacji obrońcy tytułu? Z odpowiedzią na to pytanie spieszy "Mundo Deportivo". Natychmiast wdrożony zostanie plan B, wzbogacony o kolejny wariant awaryjny .

Jak czytamy, Barcelona wraca natychmiast do opcji angażu Luisa Diaza . 28-letni skrzydłowy jest obecnie graczem Liverpoolu. Jego pozyskanie nie będzie operacją łatwą.

Po pierwsze - obecna umowa zawodnika obowiązuje do połowy 2027 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na 70 mln euro. Po drugie - po tragicznej śmierci Diogo Joty władze "The Reds" mogą nie być skłonne do pożegnania z piłkarzem o potencjale ofensywnym.