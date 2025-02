Poruszenie w szatni FC Barcelona. Wieści dotarły prosto z Niemiec. Negocjacje upadły

Bayern Monachium w ostatnich latach stracił wielu piłkarzy, którzy odchodzili z zespołu, jako wolni gracze. Wydawało się, że i w trakcie najbliższego okna transferowego może do tego dojść. Zakusy na sprowadzenie Alphonso Daviesa czyniły bowiem dwa wielkie kluby z Hiszpanii . Mowa rzecz jasna o Realu Madryt i FC Barcelona . Był nawet moment, gdy media z Półwyspu Iberyjskiego zgodnie donosiły, że Kanadyjczyk jest już dogadany z "Królewskimi".

Taki stan rzeczy trwał aż do okolic nowego roku. Wówczas z niemiec kich mediów zaczęło wypływać coraz więcej wieści, które łączyły lewego obrońcę z pozostaniem w Monachium na kolejne lata. Ostatecznie właśnie te plotki się sprawdziły. Davies kilka tygodni temu złożył podpis pod nową umową z Bayernem i zobowiązał się grać dla "Dumy Południa" przez kolejne kilka sezonów. Bayern ogłosił także porozumienie w sprawie pozostania Jamala Musiali i Manuela Neuera.

Kimmich w tarapatach. Bayern wycofał ofertę

Kolejnym na liście do przedłużenia umowy był Joshua Kimmich. Niemcem, który w Bayernie napisał już przepiękny rozdział historii, od dawna interesuje FC Barcelona, która widziałaby w nim doskonałą opcję do wzmocnienia środka pola oraz prawej obrony. Negocjacje Bayernu z zawodnikiem nie posuwały się jednak do przodu.