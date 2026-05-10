Poruszenie w obozie Realu i to tuż przed "El Clasico". Zapadła decyzja ws. Mbappe

Zazwyczaj na ten moment sezonu fani futbolu czekają z wypiekami na twarzy. Już za kilka godzin FC Barcelona zmierzy się bowiem z Realem Madryt. Będzie to ostatnie "El Clasico" w sezonie 2025/2026. Na obecnym etapie rozgrywek jest ono jednak obdarte z dość dużej ilości emocji.

FC Barcelona jest bowiem praktycznie pewna zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Co więcej, w ekipie z Madrytu nie dzieje się w ostatnim czasie zbyt dobrze. W mediach pojawiają się doniesienia o kolejnych karygodnych incydentach z udziałem gwiazdorów "Królewskich". Zdecydowanie nie stawia ich to w dobrym świetle przed nadchodzącym starciem hiszpańskich gigantów.

Komunikat tuż przed "El Clasico". Mbappe poza składem Realu

Kilka dni wcześniej pojawiły się doniesienia, jakoby Kylian Mbappe, który w ostatnim czasie zmagał się ze skutkami urazu, mógł wziąć udział w zbliżającym się starciu z Barceloną. Miał on bowiem znajdować się na finiszu procesu rehabilitacyjnego. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.

Godziny przed meczem z Barceloną madrycka ekipa przekazała pełną listę piłkarzy, którzy otrzymali powołanie od Alvaro Arbeloi. Wśród nich ciężko dopatrzeć się jednak nazwiska francuskiego snajpera.

W standardowych warunkach kibice zapewne ubolewaliby nad stratą tak ważnego elementu składu. W komentarzach pod postem możemy jednak zaobserwować zupełnie odwrotną tendencję. Wiele sympatyków ekipy zamieszcza tam popularną grafię z podobizną zawodnika oraz dopiskiem "Mbappe Out" (hisz. Mbappe odejdź).

W ostatnim czasie francuski napastnik wywoływał bowiem ogrom kontrowersji, doprowadzając kibiców "Królewskich" do niemałej wściekłości. Wielu z nich obarcza go pośrednią winą za katastrofalną atmosferę w składzie. Jego sytuacji absolutnie nie poprawia fakt bycia jednym z topowych zawodników obecnego sezonu. W kampanii 2025/2026 Mbappe zagrał dotychczas 41 spotkań, notując astronomiczne 41 goli oraz 6 asyst. Mimo to, ogromna część kibiców domaga się prędkiego pożegnania napastnika.

Kylian Mbappe JOSE LUIS CONTRERAS AFP

Kylian Mbappe OSCAR DEL POZO AFP

