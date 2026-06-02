Poruszenie w klubie Zielińskiego. Rano telefon z Realu, już wszystko jasne. Ogłaszają zmianę

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Inter Mediolan zakończył ten sezon z krajowym dubletem. Wielką rolę w tym sukcesie odegrał Piotr Zieliński. Polak już niebawem pożegna się ze swoim klubowym kolegą. Ten zmieni barwy i przeniesie się do zespołu Realu Madryt. Padło słynne "here we go" przekazane przez Fabrizio Romano.

Piotr Zieliński i Denzel Dumfries, obok Pio Esposito
Piotr Zieliński i Denzel Dumfries, obok Pio EspositoMarco LuzzaniGetty Images

Real Madryt ma za sobą koszmarny sezon. Obecnie w szeregach "Królewskich" trwa walka o władzę, którą zwyczajnie nazywamy wyborami. Te niespodziewanie w maju ogłosił Florentino Perez. Pierwszy raz od wielu lat legendarny sternik wicemistrzów Hiszpanii ma przeciwnika w rywalizacji o fotel prezydenta Realu. 

Lewandowska rozpaliła fanów męża. "Będzie Turcja". Teraz się tłumaczy, padła data

Tym jest Enrique Riquelme. Biznesmenowi z Meksyku nie daje się jednak większych szans na triumf, a zarząd na czele z Perezem wciąż może prowadzić działania. Wobec tego dostawialiśmy w ostatnich dniach coraz więcej plotek o możliwych wzmocnieniach ekipy z Madrytu. 

Wielkie wzmocnienie Realu. 20 milionów euro na stole

Od początku jasne było, że trzeba zastąpić Daniego Carvajala. Wieloletni prawy obrońca odchodzi z klubu i niezbędnym wydawało się znalezienie piłkarza, który wcieli się w rolę rezerwowego, a może kogoś więcej dla Trenta Alexandra-Arnolda. We wtorkowy poranek dostaliśmy informację o nawiązaniu kontaktów na linii Real - Denzel Dumfries.

Milik jasno ws. transferu do Górnika. Już przerwał milczenie. Stanowczy komunikat

Prawy obrońca Interu Mediolan trafił na szczyt listy potencjalnych nowych prawych obrońców "Królewskich". Po mniej niż dobie sprawa się wyjaśniła. Jeszcze przed północą tego samego dnia Fabrizio Romano przekazał bowiem, że Holender przeniesie się z Mediolanu do Madrytu. 

Real ma zapłacić za klubowego kolegę Piotra Zielińskiego klauzulę, która wynosi 20 milionów euro. 30-latek w Interze jest od lata 2021 roku. Rozegrał w tym czasie już 207 meczów, w których strzelił 27 goli i 28 razy asystował. W reprezentacji Holandii uzbierał już 71 występów.

Piłkarz Realu Madryt w białym stroju prowadzi piłkę podczas meczu na stadionie, w tle widoczna pełna trybuna kibiców.
Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026Alberto GardinAFP


Chorwacja - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja