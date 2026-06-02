Poruszenie w klubie Zielińskiego. Rano telefon z Realu, już wszystko jasne. Ogłaszają zmianę

Real Madryt ma za sobą koszmarny sezon. Obecnie w szeregach "Królewskich" trwa walka o władzę, którą zwyczajnie nazywamy wyborami. Te niespodziewanie w maju ogłosił Florentino Perez. Pierwszy raz od wielu lat legendarny sternik wicemistrzów Hiszpanii ma przeciwnika w rywalizacji o fotel prezydenta Realu.

Tym jest Enrique Riquelme. Biznesmenowi z Meksyku nie daje się jednak większych szans na triumf, a zarząd na czele z Perezem wciąż może prowadzić działania. Wobec tego dostawialiśmy w ostatnich dniach coraz więcej plotek o możliwych wzmocnieniach ekipy z Madrytu.

Wielkie wzmocnienie Realu. 20 milionów euro na stole

Od początku jasne było, że trzeba zastąpić Daniego Carvajala. Wieloletni prawy obrońca odchodzi z klubu i niezbędnym wydawało się znalezienie piłkarza, który wcieli się w rolę rezerwowego, a może kogoś więcej dla Trenta Alexandra-Arnolda. We wtorkowy poranek dostaliśmy informację o nawiązaniu kontaktów na linii Real - Denzel Dumfries.

Prawy obrońca Interu Mediolan trafił na szczyt listy potencjalnych nowych prawych obrońców "Królewskich". Po mniej niż dobie sprawa się wyjaśniła. Jeszcze przed północą tego samego dnia Fabrizio Romano przekazał bowiem, że Holender przeniesie się z Mediolanu do Madrytu.

Real ma zapłacić za klubowego kolegę Piotra Zielińskiego klauzulę, która wynosi 20 milionów euro. 30-latek w Interze jest od lata 2021 roku. Rozegrał w tym czasie już 207 meczów, w których strzelił 27 goli i 28 razy asystował. W reprezentacji Holandii uzbierał już 71 występów.

Vinicius Junior w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026 Alberto Gardin AFP





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