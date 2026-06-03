Poruszenie w Barcelonie. Komunikat po decyzji Lewandowskiego, Polak powiedział im "tak"
Era Roberta Lewandowskiego w Barcelonie dobiegła końca. Nie oznacza to jednak, że katalońska ekipa całkowicie traci swój "polski" charakter. W jej szeregach wciąż znajdują się bowiem zawodnicy i zawodniczki z kraju nad Wisłą. Okazuje się, że do tego grona dołączył właśnie kolejny piłkarz. Sam potwierdził on swoje przenosiny do obecnych mistrzów Hiszpanii.
Od pewnego czasu FC Barcelona jest bliska sercom kibiców z kraju nad Wisłą. Wszystko za sprawą zawodników i zawodniczek z Polski, którzy przywdziewają koszulki katalońskiej ekipy. W gronie tym znajdowali się między innymi: Wojciech Szczęsny, Ewa Pajor czy Robert Lewandowski.
Już teraz wiemy, że ostatni z wymienionych niebawem opuści szeregi klubu ze stolicy Katalonii. Sam zainteresowany poinformował o tym za pomocą swoich mediów społecznościowych. Wciąż czekamy jednak, w jakim klubie zadomowi się teraz kapitan reprezentacji Polski.
Młody talent z Polski trafił do Barcelony. W poprzednim klubie robił furorę
Włodarze Katalońskiej ekipy dobrze poznali się jednak na talencie piłkarzy z kraju nad Wisłą. Wciąż bacznie przyglądają się zawodnikom z Polski, aby znaleźć tych, którzy w przyszłości mogliby zasilić szeregi seniorskiej drużyny.
3 czerwca pula Polaków w szeregach Barcelony powiększyła się. Swoje przenosiny do klubu ze stolicy Katalonii potwierdził tego dnia 12-letni Kajetan Góral, który występował dotychczas w ekipie Mercantilu. O poczynaniach młodego Polaka rozpisywali się jakiś czas temu dziennikarze hiszpańskiego "Sportu". Przybliżyli oni także pełną charakterystykę zawodnika.
- Utalentowany, strzelający gole lewonożny ofensywny pomocnik dołącza do obiecującego pokolenia. [...]. Jego rodzina niedawno przeprowadziła się do Katalonii, a młody Kajetan dołączył do Mercantilu, gdzie w 2025 roku rozegrał już 9 oficjalnych meczów i strzelił 8 bramek. Cztery miesiące później te liczby się pomnożyły, a ten utalentowany zawodnik strzelił 23 bramki w 24 oficjalnych meczach - piszą hiszpańscy dziennikarze.
Dla Kajetana będzie to zupełnie nowy rozdział w piłkarskiej karierze. Dotychczas osiągał on niemałe sukcesy w piłce siedmioosobowej. Przenosiny do szkółki Barcelony będą wiązały się z koniecznością przejścia na standardową jedenastoosobową odmianę futbolu. Będzie on miał także bardzo silną konkurencję. Jak twierdzą hiszpańscy żurnaliści, rocznik 2014 uznawany jest w La Masii za jeden z bardziej obiecujących.
Kajetan Góral to kolejny polski talent, który przewinie się przez szeregi słynnej katalońskiej szkółki piłkarskiej. Swego czasu w Polsce niezwykle głośno zrobiło się o braciach Żuk, którzy również uczyli się piłkarskiego rzemiosła w słynnej młodzieżówce Barcelony.