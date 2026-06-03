Poruszenie w Barcelonie. Komunikat po decyzji Lewandowskiego, Polak powiedział im "tak"

Od pewnego czasu FC Barcelona jest bliska sercom kibiców z kraju nad Wisłą. Wszystko za sprawą zawodników i zawodniczek z Polski, którzy przywdziewają koszulki katalońskiej ekipy. W gronie tym znajdowali się między innymi: Wojciech Szczęsny, Ewa Pajor czy Robert Lewandowski.

Już teraz wiemy, że ostatni z wymienionych niebawem opuści szeregi klubu ze stolicy Katalonii. Sam zainteresowany poinformował o tym za pomocą swoich mediów społecznościowych. Wciąż czekamy jednak, w jakim klubie zadomowi się teraz kapitan reprezentacji Polski.

Młody talent z Polski trafił do Barcelony. W poprzednim klubie robił furorę

Włodarze Katalońskiej ekipy dobrze poznali się jednak na talencie piłkarzy z kraju nad Wisłą. Wciąż bacznie przyglądają się zawodnikom z Polski, aby znaleźć tych, którzy w przyszłości mogliby zasilić szeregi seniorskiej drużyny.

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3 czerwca pula Polaków w szeregach Barcelony powiększyła się. Swoje przenosiny do klubu ze stolicy Katalonii potwierdził tego dnia 12-letni Kajetan Góral, który występował dotychczas w ekipie Mercantilu. O poczynaniach młodego Polaka rozpisywali się jakiś czas temu dziennikarze hiszpańskiego "Sportu". Przybliżyli oni także pełną charakterystykę zawodnika.

- Utalentowany, strzelający gole lewonożny ofensywny pomocnik dołącza do obiecującego pokolenia. [...]. Jego rodzina niedawno przeprowadziła się do Katalonii, a młody Kajetan dołączył do Mercantilu, gdzie w 2025 roku rozegrał już 9 oficjalnych meczów i strzelił 8 bramek. Cztery miesiące później te liczby się pomnożyły, a ten utalentowany zawodnik strzelił 23 bramki w 24 oficjalnych meczach - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Dla Kajetana będzie to zupełnie nowy rozdział w piłkarskiej karierze. Dotychczas osiągał on niemałe sukcesy w piłce siedmioosobowej. Przenosiny do szkółki Barcelony będą wiązały się z koniecznością przejścia na standardową jedenastoosobową odmianę futbolu. Będzie on miał także bardzo silną konkurencję. Jak twierdzą hiszpańscy żurnaliści, rocznik 2014 uznawany jest w La Masii za jeden z bardziej obiecujących.

Kajetan Góral to kolejny polski talent, który przewinie się przez szeregi słynnej katalońskiej szkółki piłkarskiej. Swego czasu w Polsce niezwykle głośno zrobiło się o braciach Żuk, którzy również uczyli się piłkarskiego rzemiosła w słynnej młodzieżówce Barcelony.

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP





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