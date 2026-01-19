Hansi Flick wyjątkowo źle przyjął wiadomość o odejściu Dro Fernandeza. Wychowanek FC Barcelona osobiście zakomunikował mu, że osiągnął wstępne porozumienie z Paris Saint-Germain i planuje wpłacić swoją klauzulę odstępnego i poszukać szczęścia we Francji. Wywołało to wielkie poruszenie w całej Hiszpanii.

Pomocnik postrzegany był za jedną z największych perełek La Masii od czasów Lamine'a Yamala, stąd tak bardzo bolało trenera, że traci go na rzecz jednego z największych rywali w Europie. A wkrótce Barcelonę może opuścić kolejny jej "produkt", któremu wieszczono wielką karierę.

Marc Casado coraz bliżej odejścia z Barcelony. Jest wyraźny faworyt

Już od jakiegoś czasu mówi się, że bliski opuszczenia "Blaugrany" jest Marc Casado. Względem ubiegłego sezonu jego rola w drużynie drastycznie zmalała. Sam zawodnik nie jest zadowolony z czasu spędzanego na boisku, co nie umknęło uwadze wielu topowych klubów.

Już latem mówiło się o licznych zapytaniach o Hiszpana. Wobec braku minut FC Barcelona może rozważyć jego sprzedaż, na której tylko zarobi, jako że jest on wychowankiem. A faworytem do pozyskania go jest Atletico Madryt. "Mundo Deportivo" poinformowało jednak w poniedziałek, że do wyścigu o jego transfer dołączyć Manchester United.

Natalia Maliszewska: Przed każdymi igrzyskami mówiłam, że jadę po medal, ale chyba nie byłam na to gotowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wychowanek nie chce już grać z Lewandowskim i spółką?

Sam zawodnik, również zgodnie z wiedzą dziennikarzy przytoczonego źródła miał wyrazić otwartość na dołączenie do ekipy prowadzonej przez Diego Simeone. Plotki zaczynają się zatem zamieniać w doniesie

Kadra Barcy jest wąska, choć największy "tłok" panuje właśnie w formacji pomocy. A od dłuższego czasu kontuzjowany pozostaje Gavi, który po powrocie raczej również przeskoczyłby w hierarchii Casado. Również, bo w ostatnim czasie spadł on także za Marka Bernala, nie wspominając nawet o zawodnikach takich jak Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Dani Olmo, czy Eric Garcia.

Latem mówiło się o ofertach za Casado rzędu nawet 40 milionów euro. Z uwagi na ograniczoną liczbę minut na boisku jego wartość według portalu Transfermarkt spadła do poziomu 25 milionów euro.

Marc Casado Ricardo Larreina Newspix.pl

Marc Casado i Robert Lewandowski Alter Photos Newspix.pl

Robert Lewandowski Ricardo Larreina Newspix.pl