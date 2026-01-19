Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie w Barcelonie, gwiazda zdecydowana na transfer. Przeniesie się do Madrytu?

Jakub Rzeźnicki

Wieść o odejściu Dro Fernandeza do Paris Saint-Germain wywołała w Barcelonie wielkie poruszenie. Chociaż mowa jedynie o wychowanku, który stawiał w seniorskiej drużynie pierwsze kroki, Hansi Flick kipiał aż z wściekłości. "Duma Katalonii" traci jedną z największych perełek akademii, a wkrótce w jej ślady może pójść kolejna. Jak się okazuje, kolega Roberta Lewandowskiego przychylnie zapatruje się na możliwość zamiany Barcelony na Madryt.

Piłkarz w różowym stroju Barcelony opuszcza boisko w smutnej postawie, w tle widoczne rozmazane trybuny; w górnym lewym rogu wstawka przedstawia dwóch piłkarzy rozmawiających ze sobą i trzymających piłki, również ubranych w stroje Barcelony.
Robert Lewandowski wkrótce może stracić kolejnego kolegęJoan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images / IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Hansi Flick wyjątkowo źle przyjął wiadomość o odejściu Dro Fernandeza. Wychowanek FC Barcelona osobiście zakomunikował mu, że osiągnął wstępne porozumienie z Paris Saint-Germain i planuje wpłacić swoją klauzulę odstępnego i poszukać szczęścia we Francji. Wywołało to wielkie poruszenie w całej Hiszpanii.

Pomocnik postrzegany był za jedną z największych perełek La Masii od czasów Lamine'a Yamala, stąd tak bardzo bolało trenera, że traci go na rzecz jednego z największych rywali w Europie. A wkrótce Barcelonę może opuścić kolejny jej "produkt", któremu wieszczono wielką karierę.

Marc Casado coraz bliżej odejścia z Barcelony. Jest wyraźny faworyt

Już od jakiegoś czasu mówi się, że bliski opuszczenia "Blaugrany" jest Marc Casado. Względem ubiegłego sezonu jego rola w drużynie drastycznie zmalała. Sam zawodnik nie jest zadowolony z czasu spędzanego na boisku, co nie umknęło uwadze wielu topowych klubów.

Już latem mówiło się o licznych zapytaniach o Hiszpana. Wobec braku minut FC Barcelona może rozważyć jego sprzedaż, na której tylko zarobi, jako że jest on wychowankiem. A faworytem do pozyskania go jest Atletico Madryt. "Mundo Deportivo" poinformowało jednak w poniedziałek, że do wyścigu o jego transfer dołączyć Manchester United.

Wychowanek nie chce już grać z Lewandowskim i spółką?

Sam zawodnik, również zgodnie z wiedzą dziennikarzy przytoczonego źródła miał wyrazić otwartość na dołączenie do ekipy prowadzonej przez Diego Simeone. Plotki zaczynają się zatem zamieniać w doniesie

    Kadra Barcy jest wąska, choć największy "tłok" panuje właśnie w formacji pomocy. A od dłuższego czasu kontuzjowany pozostaje Gavi, który po powrocie raczej również przeskoczyłby w hierarchii Casado. Również, bo w ostatnim czasie spadł on także za Marka Bernala, nie wspominając nawet o zawodnikach takich jak Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Dani Olmo, czy Eric Garcia.

    Latem mówiło się o ofertach za Casado rzędu nawet 40 milionów euro. Z uwagi na ograniczoną liczbę minut na boisku jego wartość według portalu Transfermarkt spadła do poziomu 25 milionów euro.

    Piłkarz w stroju Barcelony kontroluje piłkę na zielonej murawie stadionu, w tle widać rozmytą publiczność i bramkę.
    Marc CasadoRicardo LarreinaNewspix.pl
    Piłkarze drużyny w jasnozielonych strojach świętują zdobycie gola na murawie stadionu, unosząc ręce do przybicia piątki, w tle kibice na trybunach.
    Marc Casado i Robert LewandowskiAlter PhotosNewspix.pl
    Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona spaceruje po murawie boiska, wokół rozmazane sylwetki kibiców oraz innych osób na tle stadionu.
    Robert LewandowskiRicardo LarreinaNewspix.pl

