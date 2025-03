Poruszenie w Barcelonie. Flick gotowy na wielką zmianę, Ter Stegen i Szczęsny już pogodzeni

Ter Stegen wraca do zdrowia. Przyszłość Szczęsnego już jasna

W ostatnich tygodniach z Katalonii zaczęły docierać wieści nt. zaskakująco szybkich postępach w rehabilitacji Marca-Andre ter Stegena . Wstępne diagnozy po kontuzji w meczu z Villarrealem sugerowały, że Niemiec na pewno w bieżącym sezonie nie pojawi się już na boisku. Obecnie prognozy są nieco bardziej optymistyczne i może on zdążyć przed końcem kampanii 2024/25. Mimo to przyszłość 32-latka nie rysuje się w kolorowych barwach.

Zgodnie z kilkoma wiarygodnymi źródłami Hansi Flick obecnie nie zakłada scenariusza, wedle którego to Ter Stegen po otrzymaniu zielonego światła do gry wróci na stałe do bramki Barcy. Pozycja Szczęsnego jest bardzo mocna, a przeważająca część kibiców "Azulgrany" woli, żeby to Polak grał w wyjściowym składzie. Taki przekaz płynie z mediów społecznościowych.