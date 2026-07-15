Dla wielu reprezentacja Francji zdawała się jednym z murowanych faworytów do walki o tytuł najlepszej drużyny globu. "Trójkolorowi" potwierdzali te przypuszczenia, notując bardzo udane zawody.

Boiskowe poczynania zaprowadziły ich do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Tam podopieczni Didiera Deschampsa trafili jednak na godnego rywala - reprezentację Hiszpanii. Obecni mistrzowie Europy mieli ogromną ochotę na wzbogacenie swojego dorobku medalowego o tegoroczny tytuł mistrzów świata.

Już pierwsza połowa starcia z Hiszpanami zapowiadała ogromne męczarnie Francuzów. Druga odsłona spotkania nie przyniosła im przełamania. Hiszpanie praktycznie nie dopuszczali swoich rywali do głosu. Tendencja ta utrzymała się aż do ostatniego gwizdka arbitra. W ten sposób Francuzi pożegnali się z marzeniami o zdobyciu tytułu.

Odpadł z mundialu i zdecydował ws. przyszłości. To tam chce dołączyć

Jednym z gwiazdorów reprezentacji Francji był Michael Olise. Na tegorocznych MŚ skrzydłowy Bayernu Monachium zanotował 6 asyst w 7 spotkaniach. Jego dobra dyspozycja na dłuższą metę nie przyczyniła się jednak do końcowego triumfu "Trójkolorowych".

Raptem kilkadziesiąt godzin po porażce Francuzów, w mediach pojawiły się doniesienia ws. przyszłości Olise. Już wcześniej spekulowało się bowiem, że 24-latek opuści szeregi bawarskiej ekipy. Wiele mówiono o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Okazuje się, że może to być obustronny "romans".

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- Michael Olise chce dołączyć do Realu Madryt jeszcze tego lata! Francuski zawodnik uważa, że to idealny klub, by kontynuować swój rozwój. Real Madryt chce przeprowadzić rekordowy transfer. [...]. Bawarski klub chciałby przedłużyć z nim kontrakt, ale jednocześnie skontaktował się również z zawodnikami, którzy mogliby go zastąpić - podaje Santi Aouna z redakcji "Foot Mercato".

Nie tak dawno temu włodarz madryckiej ekipy, Florentino Perez, zapowiadał chęć przeprowadzenia ogromnego transferu. Wówczas spekulowało się, że może on mieć na myśli właśnie pozyskanie Michaela Olise. Temat nie doczekał się wówczas finalizacji, co nie oznacza, że plan Pereza został definitywnie zaniechany.

Michael Olise Dan Mullan AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP

Michael Olise, gwiazda Bayernu Monachium MARCO BERTORELLO AFP





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