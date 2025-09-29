Poniedziałkowa "porażka" Barcelony, musiała uznać wyższość. Mówią o mistrzu świata

Hiszpanie kochają piłkę nożną, ale są czasami takie momenty, w których przerzucają główne zainteresowanie na tenis, sporty walki czy sporty motorowe, tak dzieje się w przypadku ważnych wygranych odpowiednio Carlosa Alcaraza, Ilii Topurii czy Marca Marqueza. W niedzielę bohaterem kraju został właśnie ten ostatni.

Wygrał on bowiem po raz 9. w karierze Motocyklowe Mistrzostwa Świata. Po 2. miejscu w wyścigu w Japonii sięgnął po 7. tytuł MotoGP (pozostałe dwa triumfy są z kategorii do 125 centymetrów sześciennych w 2010 roku oraz Moto2 z 2012). W jego zwycięstwie nie brakuje symboliki i pięknej ludzkiej historii - poprzednie mistrzostwo zdobył sześć lat temu, w tym czasie miał duże problemy zdrowotne, przeszedł cztery operacje ręki. Kibice więc mocno się z nim utożsamiają.

Marc Marquez na ustach całej Hiszpanii. Przyćmił zwycięstwo Barcelony

Marquez urodził się w katalońskim miasteczku Cervera, więc nawet w "Mundo Deportivo" tematem numer jeden nie jest niedzielne zwycięstwo piłkarzy Barcelony nad Realem Sociedad 2:1 i awans na fotel lidera LaLiga. Można powiedzieć, że "Duma Katalonii" medialnie musiała uznać wyższość kierowcy, ale to na pewno nie jest żadna ujma.

Rozwiń

Wspomniany dziennik postanowił zrobić drugą okładkę poświęconą zawodnikom "Blaugrany", ale znajduje się ona na odwrocie gazety. Na tej głównej widzimy nagłówek "Powrót króla". Poprzedni tytuł Marquez zdobył 2184 dni wcześniej.

"Marca" postanowiła wpleść cyfrę 9 do nazwiska motocyklisty, oczywiście w nawiązaniu do liczby tytułów (wyrównanie wyniku najlepszego dotąd Valentino Rossiego). Nazywa Hiszpana "geniuszem". Graczom Flicka zostawia dolny pasek.

Rozwiń

"As" cytuje mistrza, który powiedział: "Teraz czuję wewnętrzny spokój". Tutaj również Barcelonie zostało miejsce w dolnej partii "jedynki".

Rozwiń

Na największy kompromis tematowy postawił "Sport". Połączył tytułami oba wydarzenia, o Marquezie napisał "Najlepszy na świecie", a o Barcelonie "Najlepsza w lidze".

Rozwiń

Legenda Barcelony żegna się z boiskiem – wyjątkowy wieczór w Tokio AP © 2024 Associated Press

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick i kontuzjowany Jules Kounde JOSE BRETONNurPhotoNurPhoto via AFP AFP