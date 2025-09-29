Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak uderzył we Flicka. To musiało się tak skończyć. W Hiszpanii zawrzało

Jan Tomaszewski od lat nie gryzie się w język, kiedy komentuje wydarzenia ze świata futbolu. Szczególną uwagą darzy Barcelonę, co nie dziwi - to właśnie tam gra Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz w historii i ulubiony temat wypowiedzi legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. Tomaszewski, znany ze swoich ostrych i często niepopularnych opinii, znów znalazł się na ustach kibiców. Tym razem jednak jego słowa przebiły się nie tylko w Polsce, lecz dotarły także do Hiszpanii.

Jan Tomaszewski uderzył w Hansiego Flicka
Niedawno Jan Tomaszewski udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym skomentował wyniki plebiscytu Złotej Piłki. Jego zdaniem Robert Lewandowski został rażąco niedoceniony, zajmując dopiero 17. miejsce. To stanowisko nie wywołało większych kontrowersji - wielu ekspertów i kibiców podzielało bowiem jego opinię. Prawdziwą burzę wywołała jednak inna część rozmowy, w której były golkiper... ocenił pracę Hansiego Flicka w Barcelonie.

Zdaniem Tomaszewskiego niemiecki trener kompletnie nie radzi sobie z prowadzeniem katalońskiego giganta. Jako koronny argument przywołał porażkę Barcelony w półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. "Niestety, sztab szkoleniowy niech dotrwa do końca, i mam nadzieję, że nie będzie przedłużona umowa, bo "Pan Niemiec" niezbyt dobrze się spisuje. Mając taką piłkarską "spluwę", że powinien zdobyć wszystko w Europie, a oni przegrali z Interem, dobrą drużyną, którą jednak obnażył późniejszy finał 0:5 z PSG" - powiedział Tomaszewski.

Jan Tomaszewski wbił szpilę Flickowi. Jego słowa cytują Hiszpanie

To właśnie te słowa odbiły się szerokim echem w mediach - i to nie tylko w Polsce. Zainteresowały się nimi bowiem hiszpańskie dzienniki sportowe. "Sport" odnotował, że Tomaszewski nie zawahał się, by wprost zasugerować, że Barcelona powinna rozstać się z Flickiem. Podkreślono również, że jednym z głównych powodów tak ostrej krytyki jest sposób zarządzania Robertem Lewandowskim, który w oczach Tomaszewskiego nie jest w pełni wykorzystywany przez obecnego szkoleniowca.

Jeszcze mocniej wypowiedź Polaka zaakcentował dziennik "AS". "Jan Tomaszewski był bardzo krytyczny wobec Hansiego Flicka. Legendarny polski bramkarz poprosił o odejście trenera Barcelony" - napisano we wstępie artykułu. Choć oba teksty mają informacyjny charakter, to już sam fakt, że zostały opublikowane, świadczy o sile słów Tomaszewskiego. Hiszpanie, którzy na co dzień koncentrują się na opiniach własnych ekspertów, z zainteresowaniem przyjęli komentarz byłego reprezentanta Polski.

Dla hiszpańskich mediów wypowiedzi Tomaszewskiego są o tyle ciekawe, że pokazują nastroje panujące w Polsce wokół Barcelony i Lewandowskiego. Kibice znad Wisły mocno trzymają kciuki za swojego kapitana i bacznie obserwują jego sytuację w Katalonii, a każdy gest, decyzja czy słowo dotyczące "Lewego" wywołuje szeroką dyskusję. Kiedy więc były reprezentant, który sam zapisał się w historii polskiej piłki, publicznie krytykuje trenera Barcelony, naturalne jest, że taka opinia staje się interesującym materiałem także dla hiszpańskich redakcji.

