Piotr Jawor, Interia: Ilu członków liczy Stowarzyszenie FCB Polska?

Marek Palarczyk, prezes Fan Club Barca Polska: - Aktualnie to 670 osób.

Jak można zostać członkiem stowarzyszenia?

- Proces jest bardzo prosty - wystarczy zarejestrować się w klubowym systemie Penyistas (tego wymaga od nas Klub) oraz opłacić składkę. Składka wynosi 140 zł za osobę dorosłą, 70zł za juniorów w wieku 4-18 lat, a ci najmłodsi, których również nie brakuje, mają członkostwo darmowe, jeśli któreś z rodziców/opiekunów jest pełnoprawnym członkiem.

Odkąd w drużynie są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, zainteresowanie członkostwem wzrosło?

- Tak, zdecydowanie. Kiedy do klubu dołączył Robert Lewandowski, liczba członków bardzo szybko wzrosła. W okresie największego zainteresowania po jego transferze, mieliśmy ponad 1300 członków. Po dołączeniu Wojtka Szczęsnego również zainteresowanie chwilowo wzrosło, ale aktualnie ma raczej tendencję spadkową.

Wiele osób staje się członkiem tylko dla otrzymania karty członkowskiej, ale nie angażuje się w życie naszego Stowarzyszenia, większości z tych osób nawet nie miałem okazji poznać osobiście podczas naszych zlotów czy wyjazdów.

Szacujecie, że ilu kibiców z Polski będzie obecnych na niedzielnym El Clasico?

- Ciężko oszacować konkretną liczbę, ale będzie z pewnością 4-cyfrowa. Mamy w Polsce kilka oficjalnych penyi i sporo kibiców, którzy nie przynależą do żadnej. Na polskim rynku jest również wiele firm organizujących wyjazdy na mecze.

FB Barcelona - Real Madryt. Drogie bilety na El Clasico

Mieliście dużo próśb o pomoc w zdobyciu biletów?

- Mnóstwo, większość jednak nie spodziewała się aż tak wysokich cen. W oficjalnej przedsprzedaży dla socios najtańsze bilety były po 329-399 euro na trybuny za bramkami i wyprzedały się dosłownie w kilka minut. Kolejna kategoria to 499-599 euro na trybuny narożne i od 700 do 900 euro na trybuny wzdłuż linii bocznych. Nie każdy jednak miał możliwość zakupu jako socio, więc odkupując bilety trzeba było wyłożyć kilkaset euro więcej.

Czy dzięki byciu oficjalnym fanklubem, macie jakieś ułatwienia w zdobywaniu biletów?

- Nie, nie dostajemy do dyspozycji żadnej dodatkowej puli. Na większość meczów otrzymujemy zniżkę 5 proc., ale zakup możliwy jest w tym samym czasie co otwarta sprzedaż dla wszystkich, dlatego samo kupno biletów zazwyczaj nie jest problemem, problemem są ich ceny.

Jeśli organizujecie wyjazd na El Clasico, to jaki jest jego koszt i ilu było chętnych?

- Organizujemy wyjazd wspólnie z naszym partnerem - firmą AwayDays. Koszt wyjazdu w podstawowym pakiecie to było 6390zł/os. W wyjeździe biorą udział 22 osoby. Chętnych było więcej, ale mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc.

Ale to El Clasico może być wyjątkowe, bo może zakończyć się świętowaniem mistrzostwa Hiszpanii.

- W szeregach Realu dochodzi do wielu spięć pomiędzy piłkarzami a sztabem, a w Barcelonie nastroje i atmosfera w szatni są całkowicie odmienne, co na pewno wpłynie na losy tej rywalizacji. Patrząc na aktualną sytuację w obu klubach oraz to, że Barcelonie wystarczy remis przed własną publicznością, wydaje się niemożliwe, żeby było inaczej.

Rozmawiał Piotr Jawor

Robert Lewandowski

Wojciech Szczęsny

Kylian Mbappe

