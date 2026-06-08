Pokerowa zagrywka Ter Stegena. Niemiec "numerem 1", wieści dla Szczęsnego

Kibice FC Barcelona w ostatnich latach mieli okazję do tego, aby przekonać się, że lepiej mieć Marca-Andre ter Stegena po swojej stornie, niż być jego przeciwnikiem. Niemiecki golkiper jest niezwykle nieustępliwy i nie daje się wyrzucić z klubu, nie bojąc się przy tym wchodząc na kurs kolizyjny z władzami Barcelony, z którą przecież ma jeszcze obowiązujący kontrakt.

Wypożyczenie golkipera do Girony dało Joanowi Laporcie i Deco trochę czasu na przemyślenie sytuacji Niemca, jednak jak przekonują hiszpańskie media, nic się w tej sprawie nie zmieniło i ter Stegen ma odejść podczas letniego okienka transferowego.

Teraz, jak donosi kataloński "Sport", bramkarz miał zacząć wdrażanie w życie specjalnego planu, który nie rozgrywa się jednak w Barcelonie, a w San Sebastian.

Niespodziwanie Niemiec zamieścił na Instagram Stories zdjęcie z kawiarni znajdującej się w Kraju Basków z dopiskiem "San Sebastian mornings...". Szybko fotografia ta przykuła uwagę hiszpańskich dziennikarzy, którzy połączyli kropki.

Marc-Andre ter Stegen w San Sebastian Instagram/ Marc-Andre ter Stegen screen ESP/Instagram

Alex Remiro, który do tej pory bronił bramki Realu Sociedad poprosił klub o transfer i ekipa z Kraju Basków potrzebuje zawodnika na tę pozycję. Co więcej, trener Pellegrino Matarazzo ma mieć konkretne wymagania i właśnie to miało skłonić ter Stegena, aby zwrócić uwagę klubu na siebie. To oczywiście ważne wieści dla Wojeciecha Szczęsnego, który nie musiałby się martwić o ewentualny spadek w hierarchii bramkarzy.

- W zamian za jego prawdopodobne odejście (Alexa Remiro - przyp. red.), Pellegrino Matarazzo poprosił zarząd o zakontraktowanie bramkarza, najlepiej niemieckiego, ponieważ jest to rynek, który zna po spędzeniu większości swojej kariery w klubach Bundesligi - donosi "Sport".

Faktycznie, przed objęciem Realu Sociedad amerykański trener pracował w Hoffenheim, Stuttgarcie oraz młodzieżowych kadrach Norymbergi. Marc-Andre ter Stegen byłby więc kandydatem idealnie wpasowującym się w wymagania, że to niemiecki bramkarz ma być numerem 1 w oczach trenera.

Golkiper Barcelony już podczas ostatniego okienka transferowego miał duże wymagania co do klubu, do którego ewentualnie może odejść. Jego rodzina mieszka w Barcelonie i ter Stegen nie ma zamiaru wyprowadzać się bardzo daleko, dlatego też zgodził się na wypożyczenie do Girony - która jest zaledwie 100 km od stolicy Katalonii. Dodatkowo miał być tam podstawowym golkiperem, jednak plany te pokrzyżowała kontuzja.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / SIPAUSA/NEWSPIX.PL AFP

Marc-Andre ter Stegen JOSE BRETON AFP

W meczu Pucharu Króla Marc-Andre ter Stegen stanął między słupkami kosztem Wojciecha Szczęsnego Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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