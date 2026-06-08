Pokerowa zagrywka Ter Stegena. Niemiec "numerem 1", wieści dla Szczęsnego

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Wraz z końcem czerwca, Marc-Andre ter Stegen oficjalnie wróci do FC Barcelony z wypożyczenia do Girony. Niemiecki bramkarz ma już jednak konkretny plan, jak wywalczyć sobie podstawowe miejsce w składzie i jak donosi "Sport", już go sprytnie realizuje. Jak donoszą hiszpańskie media, Niemiec chce wykorzystać pewne informacje, które do niego dotarły.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny w FC Barcelona
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyJose Breton, Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Kibice FC Barcelona w ostatnich latach mieli okazję do tego, aby przekonać się, że lepiej mieć Marca-Andre ter Stegena po swojej stornie, niż być jego przeciwnikiem. Niemiecki golkiper jest niezwykle nieustępliwy i nie daje się wyrzucić z klubu, nie bojąc się przy tym wchodząc na kurs kolizyjny z władzami Barcelony, z którą przecież ma jeszcze obowiązujący kontrakt.

Wypożyczenie golkipera do Girony dało Joanowi Laporcie i Deco trochę czasu na przemyślenie sytuacji Niemca, jednak jak przekonują hiszpańskie media, nic się w tej sprawie nie zmieniło i ter Stegen ma odejść podczas letniego okienka transferowego.

Teraz, jak donosi kataloński "Sport", bramkarz miał zacząć wdrażanie w życie specjalnego planu, który nie rozgrywa się jednak w Barcelonie, a w San Sebastian.

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Niespodziwanie Niemiec zamieścił na Instagram Stories zdjęcie z kawiarni znajdującej się w Kraju Basków z dopiskiem "San Sebastian mornings...". Szybko fotografia ta przykuła uwagę hiszpańskich dziennikarzy, którzy połączyli kropki.

Nowoczesne wnętrze kawiarni z drewnianymi meblami, roślinami zwisającymi pod sufitem oraz dużym logo SIMONA na białej ścianie między półkami z książkami i ekspresami do kawy.
Marc-Andre ter Stegen w San SebastianInstagram/ Marc-Andre ter Stegen screenESP/Instagram

Alex Remiro, który do tej pory bronił bramki Realu Sociedad poprosił klub o transfer i ekipa z Kraju Basków potrzebuje zawodnika na tę pozycję. Co więcej, trener Pellegrino Matarazzo ma mieć konkretne wymagania i właśnie to miało skłonić ter Stegena, aby zwrócić uwagę klubu na siebie. To oczywiście ważne wieści dla Wojeciecha Szczęsnego, który nie musiałby się martwić o ewentualny spadek w hierarchii bramkarzy.

W zamian za jego prawdopodobne odejście (Alexa Remiro - przyp. red.), Pellegrino Matarazzo poprosił zarząd o zakontraktowanie bramkarza, najlepiej niemieckiego, ponieważ jest to rynek, który zna po spędzeniu większości swojej kariery w klubach Bundesligi - donosi "Sport".

Faktycznie, przed objęciem Realu Sociedad amerykański trener pracował w Hoffenheim, Stuttgarcie oraz młodzieżowych kadrach Norymbergi. Marc-Andre ter Stegen byłby więc kandydatem idealnie wpasowującym się w wymagania, że to niemiecki bramkarz ma być numerem 1 w oczach trenera.

Golkiper Barcelony już podczas ostatniego okienka transferowego miał duże wymagania co do klubu, do którego ewentualnie może odejść. Jego rodzina mieszka w Barcelonie i ter Stegen nie ma zamiaru wyprowadzać się bardzo daleko, dlatego też zgodził się na wypożyczenie do Girony - która jest zaledwie 100 km od stolicy Katalonii. Dodatkowo miał być tam podstawowym golkiperem, jednak plany te pokrzyżowała kontuzja.

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Dwóch piłkarzy klubu FC Barcelona trzymających piłki na boisku, pierwszy ubrany jest w zielono-pomarańczowy strój bramkarza z numerem 22, drugi w białą bluzę z herbem klubu.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / SIPAUSA/NEWSPIX.PLAFP
Bramkarz w kolorowej bluzie sportowej i rękawicach, stojący na boisku i składający dłonie w geście podziękowania.
Marc-Andre ter StegenJOSE BRETONAFP
Piłkarz w zielonym stroju bramkarskim z herbem FC Barcelona na pierwszym planie, w górnym rogu okrągłe wstawka przedstawiająca drugiego sportowca w niebieskiej koszulce, pochylonego w dół; rozmyte tło stadionu.
W meczu Pucharu Króla Marc-Andre ter Stegen stanął między słupkami kosztem Wojciecha SzczęsnegoMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP


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