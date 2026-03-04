Pogromcy Barcelony już poznali rywala. Oto skład finału Pucharu Króla

We wtorkowy wieczór Atletico Madryt zanotowało "zwycięską porażkę", bo mimo 0:3 na Spotify Camp Nou awansowało do finału Copa del Rey, eliminując Barcelonę. Podopieczni Diego Simeone w środę poznali rywala, w którym zmierzą się w kwietniu na Estadio de la Cartuja w Sewilli.

Real Sociedad bronił u siebie jednobramkowej przewagi w rywalizacji z Athletikiem. Był faworytem, ale nikt na pewno nie chciał niczego przesądzać, bo oba zespoły są sąsiadami w tabeli LaLiga (zajmują 8. i 9. miejsce) i mają taki sam dorobek punktowy (po 35). Pierwszy gwizdek Cesara Soto Grado wybrzmiał o 21:00.

W najważniejszej statystyce tego meczu widnieją cyfry 1 oraz 0, ale o meczu wiele więcej powiedzą inne liczby - padły 24 strzały, z czego tylko 6 celnych. Kluczowy okazał się rzut karny, podyktowany dla Realu Sociedad w 85. minucie za ciągnięcie za koszulkę Yangela Herrery przez Ruiza de Galarretę. Mikel Oyarzabal wytrzymał presję, posłał piłkę przy prawym słupku, a bramkarz rzucił się w lewo. Trybuny mogły powoli świętować awans do finału.

Athletic po prostu był w tym dwumeczu słabszy. W środę nie zrobił w zasadzie niczego, by odwrócić losy rywalizacji. Dwa celne uderzenia i tzw. expected goals na poziomie 0,38 to fatalny dorobek. W ostatnich sekundach "Txuri-Urdin" mogli jeszcze trafić na 2:0, ale Orri Oskarsson trafił w słupek.

Finał Pucharu Króla odbędzie się ponownie na Estadio de la Cartuja w Sewilli. Mecz zaplanowano na sobotę 18 kwietnia, na godzinę 21:00.

Real Sociedad - Athletic Club 1:0 (2:0 w dwumeczu)

Real Sociedad Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Athletic Bilbao - FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports