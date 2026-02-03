Pogrom w klasyku, ale co zrobiła Pajor. Osiem goli, zaszczytny tytuł

Kobiecy zespół FC Barcelona kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W niedzielę podopieczne Pere Romeu pokonały bez żadnych problemów Sevillę 4:1 i umocniły się na pozycji lidera hiszpańskiej ekstraklasy. "Duma Katalonii" po osiemnastu kolejkach ma 10 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

Pajor gwiazdą Barcelony. Liczby nie kłamią

W starciu z Sevillą od pierwszej minuty kibice oglądali Ewę Pajor. Polka spędziła na boisku 63 minuty, ale tym razem nie wpisała się na listę strzelczyń. Mimo to - z 15 trafieniami na koncie - jest liderką rozgrywek. Druga w tym zestawieniu jest jej klubowa koleżanka - Claudia Pina, która ma po jednego gola mniej.

Przed Barceloną prestiżowe starcie z odwiecznymi rywalkami, a więc Realem Madryt w ramach ćwierćfinału Copa de la Reina. Mecz zaplanowano na czwartek (5 lutego), godz. 21:00.

Obie ekipy niedawno mierzyły się ze sobą w finale Superpucharu Hiszpanii. - "Duma Katalonii" była wielkim faworytem tego spotkania, a do trofeum miała zaprowadzić ją między innymi Ewa Pajor. Polka ostatecznie nie trafiła do siatki, ale i tak może celebrować zdobyte trofeum. Barca wygrała 2:0 i udowodniła, że krajowy Superpuchar to jej rozgrywki. To, co wyczynia w nich w ostatnich latach "Blaugrana", trudno nazwać inaczej, jak tylko absolutnym pokazem siły" - relacjonował Tomasz Brożek na łamach Interii.

Ewa Pajor kontra Real Madryt. Polka nie ma litości

Pajor wówczas nie strzeliła gola Realowi, ale to nie zmienia faktu, że ten rywal to jeden z jej ulubionych. W siedmiu meczach przeciwko Realowi strzeliła aż dziewięć goli. Kibice "Królewskich" szczególnie zapamiętali występ Polki w półfinałowym dwumeczu Copa de la Reina w poprzednim sezonie.

Pierwsze spotkanie półfinałowe odbyło się 6 marca 2025 roku w Madrycie. To był pokaz siły "Dumy Katalonii", która wygrała 5:0, a Pajor strzeliła aż trzy gole.

Rewanż, który odbył się tydzień później, wydawał się być formalnością. Polka rozpoczęła spotkanie na ławce rezerwowych, ale na początku drugiej połowy pojawiła się na boisku. Potrzebowała zaledwie dwóch minut, aby wpisać się na listę strzelczyń. Zresztą uczyniła to dwukrotnie, a Barcelona triumfowała 3:1 i awansowała do wielkiego finału. "Blaugrana" w dwumeczu wygrała 8:1, a Pajor strzeliła pięć z ośmiu goli dla swojego zespołu. W obu spotkaniach została wybrana najlepszą zawodniczką meczu.

Dziennikarze w Hiszpanii nie szczędzili wówczas pochwał reprezentantce Polski. Nazwali ją "bezlitosną", a jej statystyki określono mianem "niszczycielskich liczb".

