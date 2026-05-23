Pogrom w finale Ligi Mistrzów, Pajor w samym centrum. Historyczny wyczyn

Łukasz Olszewski

FC Barcelona po roku od przegranego finału Ligi Mistrzyń z Arsenalem zameldowała się w kolejnym meczu o upragniony puchar. Na pierwszego gola kibice musieli czekać dość długo, jednak kiedy już padł, Ewa Pajor została bohaterką. Kapitan reprezentacji Polski strzeliła dwa gole w wielkim finale, a Barcelona ostatecznie wygrała 4:0.

Ewa Pajor w finale Ligi Mistrzyń

Ewa Pajor już sześciokrotnie w czasie swojej kariery miała okazję występować w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Jedna z największych gwiazd Barcelony do tej pory nie miała jednak szczęścia w tych rozgrywkach. Pięć poprzednich starć finałowych kończyła jako przegrana, jednak szybko otrzymała szansę na to, aby po raz kolejny powalczyć o upragnione trofeum.

Teraz "Dumie Katalonii" przyszło się zmierzyć z równie mocnym rywalem, jakim jest Olympique Lyon. Francuska ekipa zapisała się na kartach historii faktem, że sięgała po Ligę Mistrzyń najwięcej razy w historii rozgrywek - aż 8. Jasne stało się więc, że potyczka w Oslo nie będzie należeć do najłatwiejszych. I tak też było.

Lyon wyszedł na murawę bez żadnych kompleksów zdając sobie sprawę z tego, że może sprawić niespodziankę. Kolejne ataki i zapędy ofensywne w pierwszych minutach były jednak stopowane w okolicach pola karnego "Blaugrany".

Ekipa Ewy Pajoraz po raz próbowała zaskoczyć rywalki kontrą i była blisko otwarcia wyniku w 11. minucie. Piłka została wycofana ze skrzydła w okolice 16-tego metra, a tam dopadła Alexia Putellas, ale jej strzał przeleciał tuż obok bramki.

Dwie minuty później z trafienia cieszyły się już rywalki. Po wrzutce z rzutu wolnego najwyżej do piłki wyskoczyła Wendie Renard. Jej uderzenie obroniła jeszcze bramkarka, ale dobitka Lindsey Heaps do siatki już wpadła. Szybko jednak na tablicę wrócił wynik 0:0, bo pierwsza z zawodniczek była na pozycji spalonej.

To mogło i powinno podziałać na hiszpańską drużynę jak zimny prysznic, ale zamiast tego dolało paliwa do ataków Lyonu. Na szczęście dla Ewy Pajor i jej koleżanek, zawodniczki Lyonu miały problem z finalizacją akcji.

Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy Barcelona przejęła piłkę w środku pola i futbolówka wreszcie trafiła do Pajor, ale Polka uderzyła bardzo niecelnie.

Do podobnej akcji doszło 10 minut po zmianie stron i wtedy Polka już błysnęła skutecznością. Patricia Guijarro podała do Pajor w uliczkę, a ta podciągnęła lekko akcje i strzeliła na długi słupek - nie do obrony dla bramkarki rywalek.

A to wciąż nie był koniec, bo kilka minut później Polka znów wpisała się na listę strzelców i jasne stało się, że tego zwycięstwa Barcelona już nie wypuści. 

W ostatnich sekundach podstawowego czasu gry Salma Paralluelo strzeliła gola na 3:0, a to nadal nie był koniec. Dwie minuty później Hiszpanka znów wpisała się na listę strzelców, po asyście Pajor.

Liga Mistrzyń (K)
Finał
23.05.2026
18:00
Zakończony
Ewa Pajor
55' , 69'
Salma Paralluelo
90' , 90+-3'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

FC Barcelona (K)
Olympique Lyon (K)
Rezerwowi

Statystyki meczu

FC Barcelona (K)
4 - 0
Olympique Lyon (K)
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
12
14
Strzały celne
5
4
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
1
6
Ataki
99
96

Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News
Ewa PajorUrbanandsportAFP


