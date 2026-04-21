Pogrom w derbach, ale co zrobiła Pajor. Lewandowski wywołany do tablicy
Kobieca drużyna FC Barcelona zmierza po kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przed Ewą Pajor i jej koleżankami prestiżowe spotkanie, a więc spotkanie z lokalnym rywalem Espanyolem. 29-latka ma świetne wspomnienia w starciu z tą ekipą. W trakcie pierwszego jej meczu z tym zespołem doszło do niebywałych scen. Najlepsza polska piłkarka wywołała do tablicy Roberta Lewandowskiego.
Kobiecy zespół FC Barcelona kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Zespół jest już blisko przypieczętowania kolejnego mistrzostwa Hiszpanii. Kluczową postacią jest oczywiście Ewa Pajor, które ma na swoim koncie 16 goli i w klasyfikacji strzelczyń ustępuje jedynie swojej klubowej koleżance - Claudii Pina, która ma o jeden trafienie więcej.
Przed Barceloną prestiżowe starcie, a więc derbowy pojedynek z Espanyolem. Zaplanowano go na środę (22 kwietnia), godz. 19:00. Pod koniec września 2025 roku "Duma Katalonii" wygrała 2:0, a Pajor strzeliła jedną z bramek. Zresztą Polka w trzech starciach z tymi rywalkami zdobyła cztery gole.
Historyczny wyczyn Pajor. Pierwszy raz w karierze, a potem gest Lewandowskiego
Kibicom szczególnie w pamięci utkwił jej pierwszy mecz w karierze z Espanyolem. 13 października 2024 drużyna Pajor wygrała na własnym boisku aż 7:1, a Polka została bohaterką. Pajor pojawiła się na boisku tuż po przerwie i potrzebowała 45 minut, aby trzy razy pokonać bramkarkę gości. Na portalu "Sofascore" miała maksymalną ocenę, a więc 10. To był też pierwszy raz, kiedy została wybrana najlepszą zawodniczką meczu w barwach Barcelony.
Hiszpańskie media pisał wówczas nie tylko o jej świetnym występie, ale również o zachowaniu po trzecim golu. Pajor wykonała gest, z którego zasłynął wcześniej Robert Lewandowski, a więc złączyła pięści na wysokości klatki piersiowej.
- Polka, żeby uczcić trzy gole, oprócz zabrania ze sobą piłki zgodnie z tradycją, wykonała ukłon w stronę swojego rodaka i środkowego napastnika FC Barcelony, Roberta Lewandowskiego" - pisał kataloński "Sport".
Pajor w tamtym sezonie ligi hiszpańskie strzeliła łącznie 25 goli w 28 meczach. Wyczyn z meczu z Espanyolem powtórzyła jeszcze w starciu z Realem Sociedad.