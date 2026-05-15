Pogłoski o odejściu z Barcelony, teraz wielka zmiana. Dwa lata nowego kontraktu, przełom blisko

FC Barcelona po sięgnięciu na początku roku po Superpuchar Hiszpanii niedawno dorzuciła do swego dorobku jeszcze jedno trofeum - mistrzostwo kraju, zresztą wywalczone już po raz drugi z rzędu.

Przed "Dumą Katalonii" więc pozostało już tylko spokojne dogranie sezonu do końca, a potem kluczowe będzie dla niej ustabilizowanie kwestii składu na następną kampanię - i w tym kontekście szykuje się co najmniej kilka pożegnań.

Z "Barcą" rozstać się może np. Robert Lewandowski, który ma być naprawdę blisko trafienia do Arabii Saudyjskiej, gdzie zarobiłby prawdziwe krocie. Z drugiej zaś strony są też zawodnicy, którzy przez pewien czas zdawali się być na wylocie z ekipy z Camp Nou, a teraz nieoczekiwanie mogą jednak pozostać na dłużej w FCB.

Andreas Christensen bliski pozostania w FC Barcelona. "Zawsze stawiał ten klub na pierwszym miejscu"

Najlepszym tego przykładem jest Andreas Christensen, który jeszcze kilka miesięcy temu nie wydawał się postacią, która może mieć swe miejsce w dalszych planach Hansiego Flicka oraz zarządu drużyny.

Z czasem z Półwyspu Iberyjskiego zaczęły jednak dochodzić informacje o tym, że Duńczyk zaczął rozmawiać z "Blaugraną" w temacie przedłużenia swej wygasającej w czerwcu umowy. Defensor miał odrzucić pierwotną propozycję Barcelony i wydawało się, że ostatnia szansa dla niego przepadła, ale... znów nastąpił pewien zwrot.

Jak bowiem informuje Roger Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo", Christensen jest już bardzo bliski dopięcia prolongaty kontraktu mimo wcześniejszych niezgodności w negocjacjach - i miałby on grać dalej dla FCB aż do 2028 roku.

Pomimo otrzymania innych, bardziej lukratywnych ofert, Christensen zawsze stawiał Barcelonę na pierwszym miejscu. Zarówno on, jak i jego rodzina są bardzo zadowoleni w kwestii klubu i miasta, a dobrostan przedkładają nad pieniądze

Christensen nie wyszedł na boisko od grudnia zeszłego roku

Warto nadmienić, że Andreas Christensen ostatnie miesiące spędził na leczeniu poważnego urazu - częściowego zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Niebawem powinien jednak zjawić się znowu na murawie - w bieżącym sezonie będzie miał ku temu jeszcze dwie okazje.

FC Barcelona zagra niebawem jeszcze w dwóch meczach przed wakacyjną przerwą - z Realem Betis oraz z Valencią. Do spotkań tych dojdzie odpowiednio 17 i 23 maja.

Andreas Christensen URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

