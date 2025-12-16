Robert Lewandowski nie został nominowany do nagrody najlepszego piłkarza roku plebiscytu FIFA The Best. Można było więc spodziewać się tego, że Polak nie znajdzie się również w najlepszej "jedenastce".

Było bowiem wielu mocnych kandydatów wśród piłkarzy ofensywnych. Przede wszystkim Ousmane Dembele - świeżo upieczony zdobywca "Potrójnej Korony" z PSG oraz Złotej Piłki grający m.in. na pozycji środkowego napastnika.

Tego, że w tym roku na gali FIFA The Best pogardzili Robertem Lewandowskim, nie można uznać więc za wielki skandal. Nawet pamiętając, że Polak zdobył w minionym sezonie ponad 40 goli we wszystkich rozgrywkach. Jest to po prostu mała niesprawiedliwość względem "Lewego", który rozegrał znakomity sezon.

Wydawało się jednak, że obecność Raphinhi w najepszej "jedenastce" 2025 roku to będzie zwykła formalność. Brazylijczyk zdobył 34 bramki i zanotował 26 asyst w 57 spotkaniach. Poza tym, podobnie jak Lewandowski, zdobył wszystkie trofea w hiszpańskiej piłce i odegrał przy tym absolutnie kluczową rolę.

Szokująca decyzja ws. Raphinhi. Brazylijczyk haniebnie pominięty

Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem było postawienie na Lamine'a Yamala, Ousmane'a Dembele oraz Raphinhę - jako trójkę z przodu. Tak się jednak nie stało.

Yamal i Dembele rzeczywiście znaleźli się w najlepszej drużynie roku, ale dla Raphinhi miejsca już zabrakło. Ktoś musiał zostać poświęcony, aby w składzie znalazł się Jude Bellingham. I padło na Brazylijczyka.

Anglik w minionym sezonie nie zdobył z Realem Madryt ani jednego trofeum. Ale może o jego obecności w drużynie roku zadecydowały wyniki indywidualne. Bellingham w 58 spotkaniach zanotował 15 asyst i strzelił 15 goli. W klasyfikacji kanadyjskiej osiągnął więc dwukrotnie słabszy wynik niż Raphinha. 60 do 30.

Obecność Bellinghama w tej drużynie trudno wytłumaczyć inaczej, niż tezą, że po prostu musiał znaleźć się tu jakiś zawodnik Realu Madryt, mimo że "Los Blancos" mają za sobą sezon będący pasmem porażek i rozczarowań.

Podczas gali Złotej Piłki zapadła identyczna decyzja i wówczas, podobnie jak teraz, wywołała niemałą aferę. Sam Raphinha wyśmiał pominięcie swojej osoby na gali w mediach społecznościowych. Możemy tylko przypuszczać, że obecnie towarzyszą mu podobne emocje.

Drużyna roku FIFA The Best:

Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Yamal, Dembele.

Rozwiń

FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego starcia w Pucharze Króla. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski czwarty rok z rzędu nie znalazł się w gronie nominowanych przez FIFPro AFP

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jude Bellingham zastygł w pozie niedowierzania. Real Madryt nie obronił tytułu mistrza Hiszpanii AFP