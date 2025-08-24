Ciężką przeprawę w Walencji mieli w sobotni wieczór zawodnicy FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii do przerwy przegrywali już 0:2, lecz w drugiej części meczu szybko zdołali odrobić straty. Zaledwie w przeciągu trzech minut do remisu doprowadzili Pedri oraz Ferran Torres. "Remontada" dopełniła się dopiero w doliczonym czasie gry. Barcelona z Levante finalnie wygrała 3:2, a trzy punkty Katalończykom samobójczym trafieniem zapewnił Unai Elguezabal. Po wrzutce Lamine'a Yamala defensor Levante na tyle niefortunnie interweniował, że po jego zagraniu głową futbolówka znalazła się w bramce gospodarzy.

Elguezabal w tej sytuacji uprzedził Roberta Lewandowskiego, który również znajdował się na dobrej pozycji. Polski napastnik w starciu z Levante zaliczył powrót po wyleczeniu kontuzji, której doznał w trakcie okresu przygotowawczego. 37-latek pojawił się na boisku w 77. minucie, gdy zastąpił Alejandro Balde.

To właśnie z osobą lewego defensora Barcelony wiąże się ogromne zamieszanie z końcówki pierwszej połowy, po której w mediach pojawiło się dużo zarzutów w kierunku sędziego Alejandro Jose Hernandeza Hernandeza.

Kontrowersyjna decyzja pod koniec pierwszej połowy. Wybuchł spór o podyktowany rzut karny

W jednej z ostatnich akcji pierwszej połowy spotkania po źle rozegranym rzucie rożnym i nieudanej próbie strzału Yamala Levante wyszło z zaskakująco szybkim kontratakiem. Świetnie w tej sytuacji spisał się Alejandro Balde, który w przeciągu chwili zdołał zablokować uderzenia Rogera Brugue'a, a także Jose Luisa Moralesa. W pierwszej chwili żaden z zawodników Levante nie zgłaszał większych pretensji do arbitra w związku z tą sytuacją. Sędzia postanowił jednak skorzystać z systemu VAR, by finalnie wskazać na jedenasty metr. Arbitrzy dostrzegli zagranie ręką Balde, a w ich opinii ułożenie kończyny było wystarczające, by podyktować rzut karny dla Levante. Decyzja sędziego spotkała się z protestami ze strony piłkarzy gości - wrzało zarówno na murawie, jak i na ławce rezerwowych, na której spotkanie rozpoczął Lewandowski.

Po tym rzucie karnym Levante wyszło na dwubramkowe prowadzenie i było jeszcze bliższe od sensacyjnego zwycięstwa z panującym mistrzem Hiszpanii. Jeszcze w trakcie spotkania w hiszpańskich mediach wybuchła burza związana z tą decyzją arbitra. Swoje trzy grosze postanowił dorzucić również sam Balde, który na swoim koncie na Instagramie udostępnił kadr z tej sytuacji, dodając do tego wymowną emotikonę.

W podobnym tonie tuż po zakończeniu spotkania o tej sytuacji przed kamerami telewizyjnymi wypowiedział się Pedri. Pomocnik Barcelony wydawał się być mocno zmieszany oceną całej sytuacji dokonanej przez sędziego. Pokusił się również o przywołanie podobnej sytuacji, w której werdykt był zgoła odmienny.

- Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego. Niedawno rozmawialiśmy w Ciutat Esportiva o zagraniach ręką. Zagranie ręką Tchouameniego w zeszłym roku na Montjuïc było dla mnie ewidentne, to nie było, a i tak je odgwizdali. To co odgwizdują, to będzie obowiązywać. Szczerze mówiąc nie rozumiem tego, ale powinni to wszystkim dobrze wyjaśnić - stwierdził Pedri cytowany przez portal "Mundo Deportivo".

Przez tę sytuację wszyscy powrócili do ostatniego Gran Derbi

Do sytuacji, którą przywołał Pedri, odwoływało się więcej komentatorów. Chodzi o sytuację z ostatniego Gran Derbi, którego sędzią również był Alejandro Jose Hernandez Hernandez. Pod koniec spotkania doszło do interwencji zawodnika Realu Madryt Aureliena Tchouameniego, po której arbiter postanowił skorzystać z systemu VAR. Rzutu karnego jednak w tej sytuacji nie przyznano. W jasny sposób kibice Barcelony chcą wykazać przy tej sytuacji podwójne standardy, porównując obie sytuację.

W obronie sędziego stanął były arbiter międzynarodowy Eduardo Iturralde González. Na łamach "Carrusel Deportivo" ocenił całą sytuację, jednocześnie porównując zagranie Balde z tym, które kilka miesięcy wcześniej popełnił Tchouameni.

- Rzut karny budzi wiele kontrowersji, ponieważ porównuje się go z rzutem karnym Tchouaméniego w ostatnim meczu Barça - Madryt. Różnica jest bardzo wyraźna: Francuz ma obie ręce opuszczone, w naturalnej pozycji, podczas walki o piłkę. Na czym polega różnica? W tej akcji Balde trzyma rękę w pozycji litery "L" powyżej talii, odwraca się i przyjmuje pozycję, aby powiększyć obrys ciała. Jeśli jego lewa ręka jest opuszczona, nawet jeśli go uderzy, nadal tam jest. Na tym polega różnica. Lewą ręką sprawia, że wygląda na większego - wyjaśnił swój pogląd na całą sprawę Eduardo Iturralde González.

FC Barcelona po dwóch kolejkach ma na koncie komplet punktów i aktualnie zajmuje pozycję lidera La Liga. W trzeciej serii spotkań mistrzowie Hiszpanii zmierzą się na wyjeździe z Rayo Vallecano. To spotkanie odbędzie się 31 sierpnia o godz. 21:30. Niewykluczone, że oprócz Roberta Lewandowskiego, w kadrze meczowej na to spotkanie znajdzie się Wojciech Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji Polski wciąż nie może zostać zarejestrowany do rozgrywek.

