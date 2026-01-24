Partner merytoryczny: Eleven Sports

Plotki o rozstaniu, a teraz zwrot akcji ws. wychowanka Barcelony. Padł sensacyjny kierunek

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wieści o odejściu Dro Fernandeza do Paris Saint-Germain uruchomiły prawdziwą lawinę plotek transferowych dotyczących kolejnych gwiazd Barcelony, głównie formacji pomocy. Mówiło się nawet o możliwej fali rozstań. W centrum zamieszania znaleźli się dwaj inni wychowankowie - Fermin Lopez i Marc Casado. Drugi z nich miał przychylnie patrzeć na możliwość przenosin do Madrytu. Doszło jednak do zwrotu akcji - padł nowy, sensacyjny kierunek.

Piłkarz w stroju FC Barcelony kroczący ze spuszczoną głową po boisku, w tle rozmazani kibice na stadionie. W prawym górnym rogu wstawka przedstawiająca dwóch piłkarzy stojących naprzeciw siebie z piłką meczową w dłoniach.
W Hiszpanii mówiło się o tym, że Robert Lewandowski może zimą stracić kolegę z drużynyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLAFP

Kadra Barcelony względem najpoważniejszych rywali jest dość wąska, a i tak w ostatnim czasie pojawia się wiele plotek na temat możliwych rozstań. Niemal na pewno jeszcze zimą z "Dumą Katalonii", ku rozgoryczeniu Hansiego Flicka pożegna się wielki talent z La Masii - Dro Fernandez. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do PSG.

Marc Casado na marginesie w Barcelonie. Nie narzeka na brak zainteresowania

W ostatnim czasie wiele spekulacji wywoływała również kwestia przyszłości zawodników takich jak Marc Bernal, czy Marc Casado. Do tego doszły jeszcze wieści o kosmicznej ofercie, jaką za Fermina Lopeza przygotowuje Chelsea. Wszystko to zebrane do kupy może spędzać sen z powiek Hansiemu Flickowi.

    Spore poruszenie wywołuje w szczególności przypadek Casado, który na przestrzeni dwóch sezonów z zawodnika wyjściowego składu stał się na dobrą sprawę głębokim rezerwowym. W bieżącym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, ale nie przełożyło się to nawet na 900 minut. Zazwyczaj wchodzi na boisko z ławki.

    Sam Hiszpan ma być mocno sfrustrowany tak znaczącym spadkiem w hierarchii pomocników, gdzie wyprzedził go nawet wspomniany Bernal. W związku z tym miał on przychylnie patrzeć na możliwość odejścia.

    Jak informowało jakiś czas temu "Mundo Deportivo", Casado w pewnym momencie nie chciał już grać z Lewandowskim i spółką, a ofertę za niego szykować miało Atletico. Z najnowszych ustaleń wynika, że doszło do zwrotu akcji.

    Zwrot akci ws. wychowanka Barcelony. Oferta Galatasaray odrzucona

    To samo źródło informuje, że wychowanek ma w sobie chęć walki o miejsce w kadrze i nie zamierza jednak odchodzić z Barcelony zimą. Do klubu miała wpłynąć za niego konkretna oferta ze strony Galatasaray. I chociaż padł sensacyjny kierunek, o którym wcześniej nie było mowy, 22-latek wykluczył możliwość przenosin do Turcji. 

    Jako że FC Barcelona rywalizuje wciąż na wszystkich frontach, Hansi Flick będzie potrzebował wielu zawodników, aby móc rotować składem. Bardzo prawdopodobne, że w drugiej części sezonu Casado odegra nieco ważniejszą rolę.

    Piłkarz FC Barcelony ubrany w oficjalny strój klubowy stoi na murawie podczas meczu, w tle widoczna rozmyta publiczność i inni gracze.
    Marc CasadoIMAGO/Ricardo LarreinaNewspix.pl
    Piłkarze FC Barcelony w niebiesko-bordowych strojach świętujący sukces na boisku, widoczne uśmiechy oraz gesty radości, w tle rozmazane sylwetki innych zawodników i publiczność.
    Marc Casado i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Mężczyzna ubrany na czarno stoi przy linii bocznej boiska piłkarskiego podczas meczu, w tle widoczna jest rozmyta publiczność oraz osoby z obsługi technicznej stadionu.
    Hansi FlickJOSE BRETONNewspix.pl

