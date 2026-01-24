Kadra Barcelony względem najpoważniejszych rywali jest dość wąska, a i tak w ostatnim czasie pojawia się wiele plotek na temat możliwych rozstań. Niemal na pewno jeszcze zimą z "Dumą Katalonii", ku rozgoryczeniu Hansiego Flicka pożegna się wielki talent z La Masii - Dro Fernandez. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do PSG.

Marc Casado na marginesie w Barcelonie. Nie narzeka na brak zainteresowania

W ostatnim czasie wiele spekulacji wywoływała również kwestia przyszłości zawodników takich jak Marc Bernal, czy Marc Casado. Do tego doszły jeszcze wieści o kosmicznej ofercie, jaką za Fermina Lopeza przygotowuje Chelsea. Wszystko to zebrane do kupy może spędzać sen z powiek Hansiemu Flickowi.

Spore poruszenie wywołuje w szczególności przypadek Casado, który na przestrzeni dwóch sezonów z zawodnika wyjściowego składu stał się na dobrą sprawę głębokim rezerwowym. W bieżącym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, ale nie przełożyło się to nawet na 900 minut. Zazwyczaj wchodzi na boisko z ławki.

Sam Hiszpan ma być mocno sfrustrowany tak znaczącym spadkiem w hierarchii pomocników, gdzie wyprzedził go nawet wspomniany Bernal. W związku z tym miał on przychylnie patrzeć na możliwość odejścia.

Jak informowało jakiś czas temu "Mundo Deportivo", Casado w pewnym momencie nie chciał już grać z Lewandowskim i spółką, a ofertę za niego szykować miało Atletico. Z najnowszych ustaleń wynika, że doszło do zwrotu akcji.

UD Levante - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Zwrot akci ws. wychowanka Barcelony. Oferta Galatasaray odrzucona

To samo źródło informuje, że wychowanek ma w sobie chęć walki o miejsce w kadrze i nie zamierza jednak odchodzić z Barcelony zimą. Do klubu miała wpłynąć za niego konkretna oferta ze strony Galatasaray. I chociaż padł sensacyjny kierunek, o którym wcześniej nie było mowy, 22-latek wykluczył możliwość przenosin do Turcji.

Jako że FC Barcelona rywalizuje wciąż na wszystkich frontach, Hansi Flick będzie potrzebował wielu zawodników, aby móc rotować składem. Bardzo prawdopodobne, że w drugiej części sezonu Casado odegra nieco ważniejszą rolę.

Marc Casado IMAGO/Ricardo Larreina Newspix.pl

Marc Casado i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick JOSE BRETON Newspix.pl