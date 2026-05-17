Plejada gwiazd na pożegnalnym meczu Lewandowskiego. Nie mogli przepuścić takiej okazji

16 maja cały świat poznał długo wyczekiwaną decyzję ws. dalszych losów Roberta Lewandowskiego. Już od pewnego czasu mówiło się bowiem, że napastnik z kraju nad Wisłą może opuścić szeregi "Dumy Katalonii". Informacje te potwierdził ostatecznie sam Lewandowski.

Do zakończenia sezonu Barcelonie pozostały raptem dwa mecze. Jednym z nich było starcie z Realem Betis, rozgrywane na legendarnym Camp Nou. To właśnie podczas tego spotkania doszło do oficjalnego pożegnania piłkarza z kraju nad Wisłą.

Polskie gwiazdy pożegnały Lewandowskiego. To oni pojawili się na Camp Nou

Impreza tego kalibru nie umknęła uwadze gwiazd polskiego show biznesu, które na co dzień w mniejszym lub większym stopniu śledzą boiskowe poczynania Roberta Lewandowskiego. Dzięki licznym relacjom, mogliśmy dowiedzieć się, które ze znanych nam twarzy wzięły udział w pożegnalnym meczu Lewandowskiego.

Relację z trybun legendarnego katalońskiego stadionu wstawił między innymi Sebastian Karpiel-Bułecka, a więc polski muzyk znany przede wszystkim jako członek kultowego zespołu Zakopower.

Niepowtarzalnej okazji do podziwiania ostatnich chwil Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie mogła przepuścić również Barbara Kurdej-Szatan. On także pojawiła się tego dnia na trybunach Camp Nou.

Na tym lista celebrytów, obecnych podczas pożegnalnego spotkania ikony polskiego sportu się nie kończy. Swoją obecność na katalońskim obiekcie udokumentowała także między innymi Jessica Mercedes.

Ilość celebrytów, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć ten niepowtarzalny moment, pokazuje tylko, jak wielkim uznaniem wśród rodaków cieszy się Robert Lewandowski. Nie każdy zawodnik mógłby bowiem liczyć na tak ogromne wsparcie podczas swojego pożegnalnego spotkania.

Ostatecznie Robert Lewandowski opuścił plac gry w 83. minucie spotkania. Schodząc z boiska, został on nagrodzony gromkimi brawami przez kibiców, którzy w ciągu ostatnich lat szczerze pokochali napastnika z kraju nad Wisłą.

