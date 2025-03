Piszą o historycznej zdradzie, tuż po deklaracji Szczęsnego. Gorąco w Barcelonie

Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Barca One" dopiero co zdążył zadeklarować, że znakomicie czuje się w FC Barcelona i jest otwarty na przedłużenie umowy, a hiszpańskie media już podały informację na temat potencjalnego nowego bramkarza "Dumy Katalonii". Jeśli ten transfer doszedłby do skutku, mielibyśmy do czynienia z historyczną "zdradą", jakiej w Barcelonie nie było od 1994 roku.