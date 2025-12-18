Pilny telefon z Niemiec, tak załatwili Szczęsnego. W Hiszpanii burza

FC Barcelona nie bez problemów poradziła sobie z trzecioligową C.D. Guadalajarą w 1/16 finału Pucharzu Króla. Bramki Katalończyków strzegł w tym spotkaniu Marc-Andre ter Stegen, chociaż niemal pewne wydawało się, że trener Hansi Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego.

Jeszcze kilkadziesiąt godzi ntemu Hiszpanie donosili, że występ Niemca to przede wszystkim zasługa byłego golkipera reprezentacji Polski, który na specjalnym spotkaniu z trenerem miał przekazać Flickowi, aby ten postawił na swojego rodaka. Okazuje się jednak, że zakulisowo, na niekorzyść Szczęsnego działał także Niemiecki Związek Piłki Nożnej.

Nie do wiary. Niemcy załatwili Szczęsnego. Brudna zagrywka, wykonali telefon

"Catalunya Radio", na które powołuje się kataloński "Sport" dotarło do informacji, że Hansi Flick otrzymać specjalną wiadomość od selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsamanna. Ten miał nakłaniać trenera Barcelony, aby postawił na ter Stegena kosztem Szczęsnego.

- Niemiecki Związek Piłki Nożnej, kierowany przez trenera Juliana Nagelsmanna, skontaktował się z Hansim Flickiem, prosząc go o wystawienie Ter Stegena w celu oceny jego kondycji po kontuzji - informują Hiszpanie.

Nie jest tajemnicą, że ter Stegen jest przymierzany do roli podstawowego bramkarza reprezentacji Niemiec i ma odgrywać kluczową rolę podczas przyszłorocznych mistrzostw świata.

To jednak nie koniec, bo jeśli niemiecki golkiper nie opuści Barcelony podczas zimowego okna transferowego, ter Stegen może upatrywać przestrzeni dla siebie na grę właśnie w Pucharze Króla, gdzie minuty mógłby łapać także Szczęsny.

- Przy pewnym miejscu Joana Garcii w bramce na ligę i Ligę Mistrzów, Puchar Króla może być dla Niemca wyjątkową okazją do zdobycia czasu gry, który mógłby mu pomóc w zapewnieniu sobie miejsca w kadrze na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata - spekulują dziennikarze "Sportu".

Na ten moment ter Stegen nie jest chętny do opuszczenia Barcelony, nawet w kontekście wypożyczenia do końca sezonu. Hiszpańskie media są zgodne, że chce on odzyskać miejsce w bramce "Blaugrany".

