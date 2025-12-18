Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilny telefon z Niemiec, tak załatwili Szczęsnego. W Hiszpanii burza

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że od meczu FC Barcelona w Pucharze Króla minęło już kilkadziesiąt godzin, pojawienie się na boisku Marca-Andre ter Stegena, zamiast spodziewanego Wojciecha Szczęsnego nadal wywołuje emocje. Okazuje się, że udział w sprawie mieli mieć Niemcy. I to pomimo tego, że Szczęsny pomógł ter Stegenowi w powrocie do gry. Hiszpanie donoszą o pilnym telefonie.

Dwóch znanych piłkarzy, jeden poważny na pierwszym planie w stroju sportowym i drugi uśmiechnięty w okrągłej ramce, w tle widoczne rozmyte elementy stadionu.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenIMAGO/NEWSPIX.PL, PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FC Barcelona nie bez problemów poradziła sobie z trzecioligową C.D. Guadalajarą w 1/16 finału Pucharzu Króla. Bramki Katalończyków strzegł w tym spotkaniu Marc-Andre ter Stegen, chociaż niemal pewne wydawało się, że trener Hansi Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego

Jeszcze kilkadziesiąt godzi ntemu Hiszpanie donosili, że występ Niemca to przede wszystkim zasługa byłego golkipera reprezentacji Polski, który na specjalnym spotkaniu z trenerem miał przekazać Flickowi, aby ten postawił na swojego rodaka. Okazuje się jednak, że zakulisowo, na niekorzyść Szczęsnego działał także Niemiecki Związek Piłki Nożnej.

Nie do wiary. Niemcy załatwili Szczęsnego. Brudna zagrywka, wykonali telefon

"Catalunya Radio", na które powołuje się kataloński "Sport" dotarło do informacji, że Hansi Flick otrzymać specjalną wiadomość od selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsamanna. Ten miał nakłaniać trenera Barcelony, aby postawił na ter Stegena kosztem Szczęsnego. 

Paulina Czarnota-Bojarska zapowiada ostatnią kolejkę Ligi Konferencji. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

- Niemiecki Związek Piłki Nożnej, kierowany przez trenera Juliana Nagelsmanna, skontaktował się z Hansim Flickiem, prosząc go o wystawienie Ter Stegena w celu oceny jego kondycji po kontuzji - informują Hiszpanie.

Nie jest tajemnicą, że ter Stegen jest przymierzany do roli podstawowego bramkarza reprezentacji Niemiec i ma odgrywać kluczową rolę podczas przyszłorocznych mistrzostw świata.

To jednak nie koniec, bo jeśli niemiecki golkiper nie opuści Barcelony podczas zimowego okna transferowego, ter Stegen może upatrywać przestrzeni dla siebie na grę właśnie w Pucharze Króla, gdzie minuty mógłby łapać także Szczęsny.

- Przy pewnym miejscu Joana Garcii w bramce na ligę i Ligę Mistrzów, Puchar Króla może być dla Niemca wyjątkową okazją do zdobycia czasu gry, który mógłby mu pomóc w zapewnieniu sobie miejsca w kadrze na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata - spekulują dziennikarze "Sportu".

Na ten moment ter Stegen nie jest chętny do opuszczenia Barcelony, nawet w kontekście wypożyczenia do końca sezonu. Hiszpańskie media są zgodne, że chce on odzyskać miejsce w bramce "Blaugrany".

Zobacz również:

Hansi Flick / Wojciech Szczęsny
La Liga

W Barcelonie zdumieni. Tak Flick potraktował Szczęsnego. Ukrył to przed wszystkimi

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Dwóch znanych bramkarzy piłkarskich, jeden z nich w zielonym stroju sportowym, drugi w granatowej bluzie z herbem klubu FC Barcelona widoczny w okrągłym kadrze w lewym górnym rogu, tło rozmyte w barwach stadionu.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Juan Manuel Serrano Arce/Getty ImagesAFP
Dwóch mężczyzn w sportowych strojach piłkarskich, po lewej ubrany w granatową bluzę treningową z logiem FC Barcelony oraz Spotify, po prawej mężczyzna w zielonym stroju bramkarskim tej samej drużyny, trzymający rękawice bramkarskie.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenJakub RzeźnickiAFP
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyAlex Caparros/Getty Images / Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty ImagesNewspix/Getty Images

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja