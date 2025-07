Pilny powrót Hansiego Flicka do Barcelony. Musiał skrócić urlop. W tle Wojciech Szczęsny

Piłkarze oraz członkowie sztabu FC Barcelony po fenomenalnym sezonie 2024/2025 udali się na zasłużony odpoczynek. To samo uczynił także szkoleniowiec ekip Hansi Flick , który dopiero w piątek miał zameldować się w kompleksie szkoleniowym im. Joana Gampera. Okazuje się jednak, że Niemiec nieco zmienił swoje pierwotne plany i już w czwartek pojawił się w stolicy Katalonii . Piłkarze mają natomiast zameldować się w ośrodku dopiero w niedzielę, gdzie wszyscy przejdą testy medyczne oraz badania laboratoryjne. Czemu więc Flick zdecydował się na skrócenie swojego urlopu?

Przedterminowy powrót Hansiego Flicka. Trener ma pilne kwestie do rozstrzygnięcia

Jak podaje hiszpański portal "Mundo Deportivo" powodów takiej decyzji jest kilka. Flick ma do omówienia kilka ważnych spraw organizacyjnych z dyrektorem sportowym klubu. Wraz z Deco przedyskutuje on dalsze ruchy kadrowe ekipy, która w ostatnim czasie miała wiele zawirowań na rynku transferowym .

Jedną z pilnych kwestii, które poruszyć ma niemiecki szkoleniowiec, jest obsada bramki "Dumy Katalonii". Ta bowiem wciąż stanowi kwestię dość problematyczną. W składzie znajduje się obecnie aż czterech golkiperów: Joan Garcia , Wojciech Szczęsny , Marc-Andre ter Stegen oraz Inaki Pena . W przypadku ostatniego z wymienionych sprawa wydaje się niemalże przesądzona . Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja niemieckiego golkipera, który wciąż negatywnie nastawiony jest do wizji opuszczenia klubu ze stolicy Katalonii. Wraz z podpisaniem nowej umowy przez Wojciecha Szczęsnego, rodzi to swoistą klęskę urodzaju, która musi zostać możliwie szybko rozwiązana.

"Flick ma spotkać się z ter Stegenem w ciągu pierwszych kilku dni, kiedy ten będzie już w Ciutat Esportiva, aby przedstawić swoją wizję obsady bramki na przyszły sezon. Ma jasno zaznaczyć, że Joan Garcia będzie jego podstawowym wyborem, a Szczęsny rezerwowym, co oznacza, że Niemiec od samego początku nie będzie miał miejsca w kadrze " - piszą dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".

Najważniejsze pytanie brzmi - jak na tak dosadne słowa trenera zareaguje sam ter Stegen? Bramkarz już od dawna otrzymuje sygnały świadczące o tym, że nie jest uwzględniany w dalekosiężnych planach FC Barcelony. Mimo to Niemiec, którego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, podkreśla nieprzerwaną chęć pozostania w drużynie oraz walki o możliwość występów w podstawowym składzie "Dumy Katalonii". Póki co nie zanosi się jednak, aby ter Stegen miał wyprzedzić w hierarchii klubowej Joana Garcię, ani nawet Wojciecha Szczęsnego, dla którego Hiszpanie przewiduje jeszcze jedną, istotną rolę, bezpośrednio związaną z nowym nabytkiem "Blaugrany".