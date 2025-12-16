Kilka dni temu pojawił się niepokojący komunikat ws. zdrowia Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz nie znalazł się w kadrze Barcelony na mecz Osasuną. Okazało się, że miał on zapalenie żołądka i jelit, które wykluczyło go z gry.

Barcelona wydała komunikat ws. Szczęsnego. Wszystko jasne

Tym samym pod znakiem zapytania pojawił się także potencjalny występ 35-latka w meczu 1/16 Pucharu Króla z Guadalajarą. Teraz stało się wszystko jasne, a "Duma Katalonii" wydała oficjalny komunikat ws. zdrowia Polaka.

Wojciech Szczęsny wyzdrowiał i znajdzie się w kadrze na wtorkowy mecz

Szczęsny w pierwszym składzie?

Czy Szczęsny wyjdzie w pierwszym składzie we wtorkowym starciu z Guadalajarą? To temat numer jeden w hiszpańskiej prasie, która się zastanawia nad tym czy trener Hansi Flick da szansę zagrać Polakowi czy Marc-Andre ter Stegenowi. - "Flick dał niewiele wskazówek, ale sądząc po jego wypowiedziach, Szczęsny ma niewielką przewagę nad Ter Stegenem - stwierdził Ferran Martinez z "Mundo Deportivo".

Mecz CD Guadalajara - FC Barcelona odbędzie się 16 grudnia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania na antenie Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo na stronie Interia Sport.

