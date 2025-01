Pilnie donoszą ws. Szczęsnego. Barcelona rusza po nowego bramkarza, konieczna interwencja

L. Miguelsanz z dziennika "Sport" twierdzi, że Marc-Andre ter Stegen nadal cieszy się bezgranicznym zaufaniem Hansiego Flicka i jego sztabu. Kiedy Niemiec wróci po kontuzji, wskoczy do bramki Barcelony i reprezentowania jej jako kapitan zespołu.

W obecnych okolicznościach pojawiły się większe komplikacje, jeśli chodzi o obsadę roli rezerwowego bramkarza na kolejny sezon. Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej odejdzie z Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu, a Inaki Pena , według "Sportu", źle zniósł odsunięcie go od pierwszego składu i w tym momencie również jest bliżej odejścia niż pozostania .

Temat Szczęsnego nie jest jeszcze przesądzony. Miguelsanz uważa, że klub bardzo ceni Polaka i chce, aby pozostał on jeszcze na jeden rok, ponieważ jest lubiany w szatni i wyróżnia się wielkim profesjonalizmem.

- Polak od początku dał jasno do zrozumienia, że przychodzi tylko na kilka miesięcy. Jeśli się zastanowi, klub może zapewnić mu nowe warunki. Jeśli jednak się nie zdecyduje, to odejdzie. W Barcelonie nie ma wątpliwości, że Ter Stegen, wzorem Courtois w Realu Madryt, wróci do pierwszego składu, gdy tylko wyleczy kontuzję kolana.