Pilne wieści z Barcelony. Szczęsny dostał wiadomość, jednak będzie transfer

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Od kiedy tylko Marc-Andre ter Stegen wrócił do pełni zdrowia, jego odejście na wypożyczenie zdawało się być tylko kwestią czasu. Niemiec wystąpił w meczu Pucharu Króla, aby pokazać, że jest gotowy do gry i wszystko wskazuje na to, że właśnie doszło do przełomu. "Sport" informuje bowiem, że ter Stegen miał się już pożegnać z kolegami z drużyny w środku treningowym Barcelony. To ważne wieści przede wszystkim dla Wojciecha Szczęsnego.

Dwóch bramkarzy w strojach treningowych FC Barcelony obejmuje się ramieniem i uśmiecha, stojąc na boisku piłkarskim podczas treningu. W tle rozmazane elementy stadionu oraz inne osoby.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenJose BretonAFP

Saga transferowa z udziałem Marca-Andre ter Stegena zdaje się właśnie dobiegać końca. Niemiecki bramkarz długo nie miał zamiaru opuszczać "Blaugrany", a hiszpańskie media przekazywany niezmiennie, że golkiper kieruje się chęcią pozostania jak najbliżej swoich dzieci.

Tutaj okazję postanowiła wykorzystać Girona, która mieści się zaledwie 100 kilometrów od stolicy Katalonii. Taki kierunek miał przypaść do gustu Niemcowi, który - jak jeszcze wczoraj informowały hiszpańskie media - wreszcie zgodził się na wypożyczenie. Teraz nadeszły kolejne przełomowe informacje w tej sprawie.

    Ter Stegen już się pożegnał. Odejście z Barcelony przesądzone, gruchnęły wieści

    Okazuje się bowiem, że we wtorkowy poranek Marc-Andre ter Stegen miał pojawić się w ośrodku sportowym FC Barcelony, aby pożegnać się z kolegami z drużyny przed ich wyjazdem do Pragii na mecz ze Slavią. - Ter Stegen pożegnał się już z kolegami z drużyny w Ciutat Esportiva - informuje już w tytule kataloński "Sport".

    - Po wyjeździe zawodników na lotnisko, Niemiec pożegnał się z każdym z pracowników kompleksu treningowego Sant Joan Despí. Wielu z nich utrzymuje bliskie relacje z bramkarzem, który, choć wróci pod koniec sezonu, tymczasowo opuści Barcelonę po jedenastu latach - czytamy dalej w artykule.

    Ter Stegen do samego końca walczył o pozostanie w Barcelonie mając nadzieję, że będzie w stanie odzyskać miejsce w bramce, jednak Hansi Flick jasno dał do zrozumienia, że jego pierwszym wyborem jest Joan Garcia, a drugim bramkarzem Wojciech Szczęsny.

    Niemiec musi więc szukać regularnej gry w innym miejscu, aby spełnić warunek postanowiny mu przez selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsmanna - jeśli ter Stegen chce pojechać na przyszłoroczny mundial do USA, Kanady i Meksyku jako podstawowy golkiper, nie może siedzieć na ławce.

    Girona zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli Primera Division. Ter Stegen ma jednak pomóc drużynie w poprawie statystyk dotyczących straconych goli. Do tej pory Girona wyciągała piłkę z siatki aż 34 - to najgorszy wynik spośród wszystkich ekip w LaLiga.

    Piłkarz w niebieskiej koszulce sportowej z logo Spotify na piersi znajduje się na pierwszym planie, w tle rozmazane trybuny stadionu. W prawym górnym rogu w okrągłej ramce widoczna uśmiechnięta twarz innego mężczyzny podczas konferencji prasowej.
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Piłkarz w stroju bramkarskim stoi na murawie podczas meczu, natomiast w okrągłym wstawieniu widać mężczyznę siedzącego na trybunach, ubranego na czarno, z rezerwacją miejsca obok.
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLAFP
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon ŁódźPolsat Sport

