Saga transferowa z udziałem Marca-Andre ter Stegena zdaje się właśnie dobiegać końca. Niemiecki bramkarz długo nie miał zamiaru opuszczać "Blaugrany", a hiszpańskie media przekazywany niezmiennie, że golkiper kieruje się chęcią pozostania jak najbliżej swoich dzieci.

Tutaj okazję postanowiła wykorzystać Girona, która mieści się zaledwie 100 kilometrów od stolicy Katalonii. Taki kierunek miał przypaść do gustu Niemcowi, który - jak jeszcze wczoraj informowały hiszpańskie media - wreszcie zgodził się na wypożyczenie. Teraz nadeszły kolejne przełomowe informacje w tej sprawie.

Ter Stegen już się pożegnał. Odejście z Barcelony przesądzone, gruchnęły wieści

Okazuje się bowiem, że we wtorkowy poranek Marc-Andre ter Stegen miał pojawić się w ośrodku sportowym FC Barcelony, aby pożegnać się z kolegami z drużyny przed ich wyjazdem do Pragii na mecz ze Slavią. - Ter Stegen pożegnał się już z kolegami z drużyny w Ciutat Esportiva - informuje już w tytule kataloński "Sport".

- Po wyjeździe zawodników na lotnisko, Niemiec pożegnał się z każdym z pracowników kompleksu treningowego Sant Joan Despí. Wielu z nich utrzymuje bliskie relacje z bramkarzem, który, choć wróci pod koniec sezonu, tymczasowo opuści Barcelonę po jedenastu latach - czytamy dalej w artykule.

Ter Stegen do samego końca walczył o pozostanie w Barcelonie mając nadzieję, że będzie w stanie odzyskać miejsce w bramce, jednak Hansi Flick jasno dał do zrozumienia, że jego pierwszym wyborem jest Joan Garcia, a drugim bramkarzem Wojciech Szczęsny.

Niemiec musi więc szukać regularnej gry w innym miejscu, aby spełnić warunek postanowiny mu przez selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsmanna - jeśli ter Stegen chce pojechać na przyszłoroczny mundial do USA, Kanady i Meksyku jako podstawowy golkiper, nie może siedzieć na ławce.

Girona zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli Primera Division. Ter Stegen ma jednak pomóc drużynie w poprawie statystyk dotyczących straconych goli. Do tej pory Girona wyciągała piłkę z siatki aż 34 - to najgorszy wynik spośród wszystkich ekip w LaLiga.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PL AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

