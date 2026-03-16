Niedziela 15 marca jest wyjątkowym dniem dla każdego kibica FC Barcelony. I to nie tylko ze względu na postawę zawodników, ale również na kluczowe rozstrzygnięcia natury formalno-gabinetowej. Na ten dzień zaplanowano bowiem wybory na prezesa "Dumy Katalonii".

Zanim jednak ogłoszono wyniki wyborów, do akcji wkroczyli piłkarze mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka mierzyli się na swoim stadionie z Sevillą. Gospodarze nie pozostawili rywalowi zbyt wielu złudzeń, bardzo szybko osiągając zdecydowaną przewagę. Sporo pracy miał sędziujący to spotkanie Juan Martinez Munuera, który w pierwszych 20 minutach podyktował dwa rzuty karne. Na bramki zamienił je Raphinha, a później jeszcze jedno trafienie dołożył Dani Olmo. Gościom nadzieję honorowym trafieniem tuż przed przerwą dał Oso.

Barcelona nie miała jednak zamiaru wypuścić z rąk kompletu punktów. W drugiej części spotkania hat tricka skompletował Raphinha, a jednego gola dołożył aktywny od początku spotkania Joao Cancelo. Barcelona wygrała ostatecznie 5:2 i utrzymała cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.

W Barcelonie już wiedzą, wybrano prezesa klubu. Dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego

W meczu z Sevillą zagrał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie zebrał jednak zbyt dobrych ocen od hiszpańskich dziennikarzy. Przyszłość "Lewego" może w sporym stopniu zależeć również od wyników wyborów na prezesa klubu, które wyjątkowo zaplanowano w dniu spotkania ligowego.

Rywalizacja rozstrzygała się pomiędzy dwoma kandydatami - urzędującym od 2021 roku Joan Laporta oraz jego główny konkurent Victor Font. Zdecydowanym faworytem według wielu jest Laporta, który już w przeszłości pełnił ten urząd - miało to miejsce w latach 2003-2010.

Aktualny prezes nie ukrywał, że jest zwolennikiem pozostania Lewandowskiego w klubie. Taka opcja ma być pożądana również przez samego Polaka, który wraz z rodziną bardzo czuje się w Hiszpanii. Jeszcze w dniu wyborów Laporta deklarował, że chcę pozostania kapitana reprezentacji Polski w klubie.

- Bardzo bym chciał żeby został na jeden albo dwa sezony - powiedział Laporta w rozmowie z Dominikiem Piechotą z "Kanału Sportowego".

Ogłoszone tuż po godzinie 21:00 wyniki exit poll nie pozostawiły najmniejszych wątpliwości. Jak podała telewizja TV3 na Laportę głos oddało 66,6% respondentów. Zdaniem Mundo Deportivo przewaga Laporty nie była tak duża, lecz szacowane przez nich 58,75% jasno wskazują na zwycięzcę tych wyborów.

Święto w obozie Laporty rozpoczęło się już po ogłoszeniu sondażowych wyników. Te oficjalne opublikowane przez klub potwierdziły ostateczny rezultat wyborów. Laporta otrzymał łącznie 68,2 % głosów i zdecydowanie wyprzedził Fonta, który uzbierał ledwie 29,8% głosów. Urzędujący prezes został tym samym wybrany na kolejną kadencję, która zakończy się w 2031 roku.

Przed FC Barceloną teraz rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United. Pierwsze starcie w Anglii zakończyło się bezbramkowym remisem. W lidze kolejnym przeciwnikiem mistrza Hiszpanii będzie Rayo Vallecano.

Joan Laporta i Robert Lewandowski

Piłkarze Barcelony

Joan Laporta, 14.01.2025 r.

