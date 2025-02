Pilne wieści z Barcelony, Flick skreślił wielką gwiazdę. Ważny sygnał dla Lewandowskiego

4 stycznia 2025 roku - właśnie wtedy ostatni raz na boisku w barwach Barcelony pokazał się Ansu Fati . Skrzydłowy nie jest w stanie wypracować sobie zaufania ze strony Hansiego Flicka. Ba, problem z jego osobą urósł do tego poziomu, że kreowany niegdyś na następcę Lionela Messiego skrzydłowy nie łapie się nawet do kadry.

Trudny czas Fatiego w Barcelonie. Skrzydłowy skreślony przez Hansiego Flicka?

Od czasu wspomnianego meczu Pucharu Króla z Barbastro na początku stycznia, Hiszpan czterokrotnie zasiadał na ławce rezerwowych. Aż pięciokrotnie jednak nie znalazł się nawet w kadrze meczowej . A to już prawdziwie alarmujący sygnał zarówno dla niego, jak i jego otoczenia. Fati upiera się na pozostanie w stolicy Katalonii i sukcesywnie odrzucał wszelkie oferty transferowe. Trener kompletnie przestał na niego jednak stawiać.

Absencja Ansu Fatiego? To decyzja czysto techniczna. Odbyłem z nim szczerą rozmowę. Ciężko pracuje i jest coraz bliżej powrotu do drużyny

Hiszpanie ogłaszają ws. Fatiego. Nie ma innego wyjścia

Deklaracja ze strony Flicka to istotny sygnał dla Roberta Lewandowskiego . Przed sezonem wydawało się, że to Hiszpan będzie regularnie otrzymywał szanse współpracy na boisku z kapitanem reprezentacji Polski. Obecnie optyka na jego osobę jest zgoła inna.

Brutalne wieści ws. przyszłości Fatiego przekazali dziennikarze redakcji "SPORT". Zgodnie z ich doniesieniami gwiazdor miał usłyszeć, że nie otrzyma żadnych minut do końca sezonu, ale może odejść, a klub nie będzie mu tego utrudniał. Nawet to, ani namowy ze strony agenta Jorge Mendesa nie przekonały skrzydłowego do podjęcia decyzji o odejściu z Barcelony.