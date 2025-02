W pierwszych miesiącach swojego pobytu w Barcelonie Wojciech Szczęsny przegrywał rywalizację z Inakim Peną ze względu na brak rytmu meczowego oraz to, że Hansi Flick kierował się czystą sprawiedliwością i nie chciał pozbawiać miejsca w składzie wychowanka, który na to (w negatywnym sensie) nie zapracował.

Szczęsny wskoczył do bramki Barcelony, Pena nie zniósł tego dobrze

Kiedy Pena stracił miejsce w składzie, w hiszpańskich mediach informowano o tym, że wychowanek Barcelony bardzo słabo znosi decyzję swojego trenera. Uważał bowiem, że nie zasłużył na to, co go spotkało i powinien nadal być pierwszym bramkarzem Barcelony.

Trener ogłosił ws. Szczęsnego, zaczęły się spekulacje. Ciche potwierdzenie, coś się stało na linii Flick - Pena

Powód całkowitego odsunięcia Peni od składu może być jednak inny. Niemiecki szkoleniowiec ogłosił bowiem, że Hiszpan nie będzie grał w żadnych rozgrywkach. Nie będzie rotacji. Możliwe więc że między Peną a Flickiem doszło do czegoś jeszcze. Mogło wydarzyć się coś złego, co sprawiło, że ich relacje uległy nagłemu pogorszeniu.

W Hiszpanii nie brakuje głosów ludzi, którzy uważają, że odsunięcie Peni od składu jest niesprawiedliwe, ponieważ Hiszpan niczym sobie na to nie zasłużył. Są to jednak osoby, które nie znają kulisów sprawy tak dobrze jak Hansi Flick. To niemiecki szkoleniowiec najlepiej zna powód swojej decyzji, a wspomniane wideo z interwencjami obu bramkarzy podczas treningu daje do zrozumienia, że w tym momencie Inaki Pena nie jest w pełni skupiony na swojej pracy.